Впервые после многих лет, местные выборы имеют столь большое значение, мнение

Впервые после многих лет, местные выборы в Кишиневе имеют столь большое значение. Для центральных властей очень важным является, кто будет руководить Кишиневом, это важно и для граждан, но и с политической точки зрения выборы имеют большое значение. Об этом заявил директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валериу Осталеп в рамках передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

По его словам, если местные выборы проходили бы между парламентскими выборами, тогда они имели бы другой эффект, но теперь, перед парламентскими выборами, эффект будет грандиозный, как для тех, кто выиграет их, так и для тех, кто проиграет.

Валериу Осталеп считает, что большие шансы пройти во второй тур имеют три объявленных кандидата: представитель социалистов Ион Чебан, кандидат от Партии „Платформа достоинство и правда” и нынешняя и. о. примара Кишинева Сильвия Раду.

По мнению Валерия Осталепа, унионист Константин Кодряну наберет меньше одного процента на этих выборах. „Теперь мы увидим, сколько унионистов есть в Кишиневе”, - отметил директор института.