«Дело Лучинского»: Продолжение следует…

Виктор Суружиу

На прошлой неделе суд огласил приговор по делу бывшего депутата Кирилла Лучинского, признав его виновным в отмывании денег в особо крупных размерах, которые были получены от Илана Шора – мэра Оргеева, осужденного судом первой инстанции за многомиллиардные финансовые махинации.

Некогда успешный предприниматель и политик, наживший впечатляющее состояние благодаря связям в политических кругах, Кирилл Лучинский утверждает, что сегодня ему не хватает на жизнь, в связи с чем он вынужден продавать имущество. По мнению экспертов, Лучинский заблаговременно готовился к неприятностям, которые могли на него обрушиться в любой момент.

В ожидании неприятностей

47-летний Кирилл Лучинский – младший сын второго президента Молдовы Петра Лучинского, ныне возглавляющего Фонд стратегических исследований и развития международных отношений «Lucinschi». В конце 90-х Кирилл Петрович получил первый высокий пост, став у руля Агентства по привлечению инвестиций. Однако его карьера на госслужбе завершилась вскоре после того, как Петр Лучинский покинул президентуру.

В 2010 г. Кирилл Лучинский был избран депутатом по списку Либерально-демократической партии Молдовы. В феврале минувшего года на брифинге в парламенте он неожиданно объявил о сложении депутатского мандата и выходе из ЛДПМ. «Не хочу, чтобы были ошибочные интерпретации и инсинуации»,- пояснил политик.

Он также сообщил об очередной сделке по передаче контроля над медиа-активами его семьи. За полгода до сложения депутатских полномочий Лучинский оформил их на своих детей – Петра и Александру. Весь пакет акций АО Analiticmedia-Grup был формально продан им 13 сентября 2016 г. за 25 тыс. леев. На тот момент компания владела телеканалами TV7 и THT-Bravo, а также 50% акций сейлз-хауса Alkasar Media Services.

На брифинге Лучинский объявил об изменении своего решения и передаче 75% акций телеканала TV7 группе представителей СМИ в целях проведения «углубленной реформы» и «создания свободной платформы для журналистов». Оставшиеся 25% сохранились за семьей Кирилла Лучинского. Впоследствии, после ребрендинга, была запущена обновленная версия канала, который сменил название на TV8. Управляет им зарегистрированная в марте прошлого года общественная организация Media Alternativa, которую возглавляет журналистка Наталья Морарь.

Принятые решения Лучинский объяснил отсутствием возможностей финансировать телеканал, который перестал себя окупать из-за экономического кризиса и просевшего рынка рекламы. Проект по созданию нового телеканала был поддержан Европейским фондом за демократию. Сумма выигранного гранта, по нашей информации, превысила 170 тыс. евро. С этим фактом Лучинский связал сложение мандата в парламенте, поскольку, по его словам, для получения финансовой помощи от европейских доноров телеканал не должен контролироваться политиками.

На самом деле, по мнению экспертов, Лучинский загодя готовился к неприятностям, которые могли на него обрушиться в любой момент. Политик не мог не знать, что постановление о возбуждении уголовного дела появилось еще в сентябре 2016 г., когда он был депутатом. Как поясняет прокурор Владислав Бобров, на тот момент правоохранители не запросили согласия парламента на выполнение каких-либо процессуальных действий, поскольку дело было открыто по факту отмывания денег. Изначально в нем не были указаны фигуранты с каким-либо статусом, и только в ходе расследования на поверхность всплыло имя сына второго президента.

«Я вынужден продавать имущество»

Спустя несколько месяцев после ухода из парламента, 25 мая минувшего года, Кирилл Лучинский был арестован сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией по делу Banca de Еconomii, Banca Socialа и Unibank. Антикоррупционеры провели серию обысков в домах, офисах компании, автомобилях Лучинского и других фигурантов уголовного дела. Заблаговременное сложение депутатского мандата позволило политику избежать участи его бывшего партийного босса Владимира Филата, который по ходатайству генпрокурора был задержан в здании парламента под прицелом телекамер.

«Я никогда ничего подобного не делал и даже не знаю, как это делают»,- так прокомментировал Лучинский обвинение в отмывании денег сразу после задержания. Впоследствии он не уставал повторять, что не совершал преступлений, которые ему вменяют в вину.

Некоторые эксперты высказывали предположение, что арест Лучинского связан с позицией принадлежавших ему медиа-ресурсов и попытками перераспределить сферы влияния на этом рынке. По их мнению, взятие под стражу не случайно совпало с запуском нового телевизионного проекта. В прокуратуре эти выводы опровергают, говоря, что вопрос об избрании меры пресечения был поднят после того, как расследование подошло к соответствующему этапу.

В молдавских и зарубежных СМИ Кирилл Лучинский чаще всего упоминался как довольно успешный предприниматель, наживший впечатляющее состояние благодаря связям в политических кругах. До того, как стать депутатом молдавского парламента, он на протяжении ряда лет находился преимущественно в Москве. В тот период пресса писала, что он заработал неплохие деньги на сделках с недвижимостью, а его состояние неофициально оценивалось в 600 млн евро. Накануне вхождения в парламент официальный доход Кирилла Лучинского за 2 года составил около 7 млн леев. На его имя были записаны квартира, жилой дом, земельный участок 1,5 га, вилла и автомобиль.

Вскоре после задержания Лучинский-младший пожаловался журналистам, что его материальное положение за последние годы заметно ухудшилось. Он напомнил, что был депутатом, и у него было столько работы, что он не успевал заниматься развитием бизнеса. «Сейчас я должен продавать имущество, все то, что у меня было до прихода в парламент, чтобы хватало на жизнь», - заявил Кирилл Лучинский.

«Грязные» деньги от «группы Шора»

Расследование вокруг деятельности младшего сына второго президента Молдовы сопровождалось противоречивыми декларациями – со стороны всех вовлеченных в него лиц. В материалах уголовного дела Лучинский фигурирует в качестве управляющего и прямого бенефициария компаний Toast Delux и International Project Agency. Прокуроры обвинили его вместе с сообщниками в отмывании денег в несколько этапов с целью получения средств, украденных мошенническим путем из банковской системы РМ.

По данным следствия, в период с 2012 по 2014 годы несколько офшорных фирм на основании фиктивных контрактов на предоставление консультационных услуг перевели иностранной компании International Project Agency на ее счета в Лихтенштейне 440 тыс. долларов США. Изучив цепочку банковских переводов, следователи пришли к выводу, что деньги были получены через офшоры из неблагоприятных кредитов, выданных в 2012-2014 годах Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Прокуратура утверждает о наличии доказательств того, что «грязные» деньги были получены от компаний из «группы Шора», и Лучинский должен был знать об их незаконном происхождении.

Также выяснилось, что в 2013 г. фирма Toast Delux получила у Unibank кредит без залога на сумму в 5 млн леев. Позже деньги были переведены при помощи целой группы компаний некой иностранной фирме. Деньги попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перечислила их в Banca de Economii в целях уступки прав на кредиты, по которым не были сделаны выплаты. Вся эта информация и привела к подозрениям о причастности Лучинского и трех его сообщников в отмывании денег в особо крупных размерах. По словам прокурора Евгения Рурака, представляющего государственное обвинение по этому делу, в ходе расследования подозрения подтвердились.

Бывшего депутата также обвинили в том, что в своей декларации о доходах он скрыл факт владения компаниями Toast Delux и International Project Agency, которые, по данным следствия, принимали участие в банковском мошенничестве. Кроме того, Лучинскому вменили в вину, что он не задекларировал суммы, поступившие на счета этих компаний. Как отмечают в прокуратуре, эти деньги были использованы им в личных целях – для оплаты обучения детей за рубежом.

В суд «дело Лучинского» отправили 1 августа 2017 г., а судебные слушания начались 17 октября. Адвокаты бывшего депутата сразу заявили, что в уголовном деле нет доказательств совершения первоначального преступления, за которым последовало отмывание денег. Однако их ходатайство о прекращении уголовного дела было отклонено. Неоднократно заседания откладывали по причине неявки участников процесса, а также госпитализации Лучинского, которому из-за обострения хронической болезни потребовалось наблюдение врачей в стационаре.

5,5 лет тюрьмы с конфискацией

В ноябре были заслушаны первые свидетели, в том числе экс-президент Unibank Дмитрий Цугульский и администраторы фирм, управляемых бывшим депутатом. Один из них, в частности, подтвердил, что был формальным руководителем компании, зарегистрированной в Лихтенштейне, и действовал по указаниям Лучинского. На ее счета в 2012-2014 годах поступали переводы от компаний из «группы Шора».

Адвокаты заявили, что Лучинский, как и администратор его фирмы, не могли знать о незаконном происхождении средств, которые поступали от Шора. Сторона защиты считает, что показания свидетелей не подтверждают обвинения. Прокурор же, напротив, убежден, что материалы дела полностью доказывают вину Лучинского. «В суде было подтверждено, что г-н Кирилл Лучинский был конечным бенефициаром и управлял этими компаниями через посредников, включая резидентов и нерезидентов», - говорит прокурор Евгений Рурак.

Илан Шор, которого прокурор Рурак называет ключевым свидетелем обвинения, несколько раз не приходил в суд, что становилось причиной для переноса слушаний и возмущения со стороны адвокатов Лучинского. В суде Шор в окружении телохранителей и адвокатов появлялся дважды, отказавшись отвечать на вопросы СМИ и потребовав проведения заседания за закрытыми дверями. Он повторил те же показания, что и на начальном этапе расследования, во время допроса в прокуратуре по борьбе с коррупцией.

Как следует из материалов дела, в данном случае Шор вывел из банковской системы более 440 тыс. долларов и передал их Лучинскому. Последний признает, что получал переводы от мэра Оргеева, но откуда были эти деньги – он не проверял. «Приходит к вам человек и говорит, что это перевод, который сделан в счет долга. Как можно проверить, откуда у него эти деньги? Он ведь говорит, что все в порядке»,- недоумевает Кирилл Лучинский. Он утверждает, что даже не предполагал о погашении долга посредством незаконной финансовой схемы.

Только за отмывание денег экс-депутату грозило до 10 лет тюремного заключения. Прокурор требовал назначить срок 6,5 лет лишения свободы. В итоге 4 апреля суд первой инстанции приговорил Кирилла Лучинского к 5,5 годам тюрьмы полузакрытого типа и штрафу в размере 27,5 тыс. леев. Оглашая вердикт, судья Елена Кожокарь объявила также, что у подсудимого конфискуют имущество и на протяжении 4 лет он не сможет занимать некоторые должности. Суд постановил конфисковать принадлежащие Лучинскому части двух земельных участков, дома в столице и 23 тыс. евро, найденные в ходе обысков.

«Посмотрим, что скажет Апелляционная палата»

В настоящее время в прокуратуре решают, опротестовывать ли вердикт. Сторона защиты уже объявила о намерении добиваться оправдания клиента в вышестоящих инстанциях. В Апелляционной палате адвокаты попытаются опровергнуть выводы о фиктивности контрактов и представить дополнительные доказательства того, что Шор переводил деньги компаниям Лучинского, выплачивая долг, возникший после того, как бывший депутат инвестировал в бизнес Шора. Подсудимый настаивает, что в его деле нет необеспеченных кредитов, а все долги он вернул. Он также удивлен тем, что в этом деле появился Banca de Economii, с которым, по словам Лучинского, у него нет никакой связи.

«Первый эпизод в моем деле касается экономических отношений, это возврат старых долгов,- поясняет Кирилл Лучинский.- Я представил прокуратуре все документы. Компании, принадлежащие мне, не занимались отмыванием денег, они полноценно работали несколько лет, и их деятельность была направлена на возврат старых долгов. Во втором эпизоде речь идет о компании Toast Delux, занимавшейся производством цуйки. В 2002 г. мы с друзьями и партнерами открыли этот бизнес. Работали несколько лет, но в 2006 г., когда Россия ввела эмбарго, вынуждены были остановить эту деятельность. Владельцы компании пытались заняться другой предпринимательской деятельностью. В 2012 г. мы открыли кредитную линию под залог, в 2013 г. продлили эту кредитную линию. 23 марта 2013 г. перевели 5 млн леев и 20 декабря 2013 г. мы вернули эти деньги банку», - рассказывает экс-депутат.

Ошибку в декларациях он объясняет неправильным пониманием того, что именно нужно было указывать. Лучинский признает, что в 2013 г. не задекларировал компанию, уточнив, что «находился в процессе выхода из этой компании и поэтому посчитал, что уже не надо ее указывать». В то же время Лучинский неоднократно заявлял, что уголовное дело сфабриковано и связано с его политической деятельностью. «Я думаю, что приговор был подготовлен заранее и считаю его незаконным. Посмотрим, что скажет Апелляционная палата», - заявил после оглашения вердикта бывший депутат.

На протяжении следствия и судебного разбирательства Кирилл Лучинский находился под домашним арестом – 10 месяцев и 10 дней. Его адвокаты каждый раз оспаривали в Апелляционной палате продление этой меры, но их ходатайства всегда отклонялись. По словам прокурора Евгения Рурака, один из доводов состоял в том, что у Лучинского есть румынское и российское гражданства и существует риск того, что он покинет Молдову в случае освобождения. Тем не менее, при оглашении приговора суд распорядился об изменении меры пресечения, в связи с чем экс-депутат получил возможность свободно перемещаться в пределах страны и ожидать слушаний в апелляционной инстанции под судебным контролем.