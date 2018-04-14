Нагачевский: Нет смысла жалеть о том, что не можешь изменить

«В политике нет пределов зла», – говорит бывший активист ЛДПМ Виталий Нагачевский сегодня, спустя восемь лет после его ухода из партии и политики.

Виталий Нагачевский, видный член команды либерал-демократов в 2008-2010 годах, говорит, что он не задержался надолго в политике, потому что планы инициировать желаемые изменения были нарушены.

Нет смысла жалеть о том, что ты уже не можешь изменить. Это было мое решение. Я уходил с горечью и сожалением, что не получилось то, ради чего я занялся политикой. Вследствие этого я решил уйти и заняться тем, что я могу сделать лучше. С самого начала мы были хорошей командой, но из-за определенных обстоятельств и некоторых лидеров эта команда распалась, и достойные люди решили уйти.

Адвокатура – более устойчивая сфера, чем политика

В законе я чувствую себя в своей тарелке, знаю, что меня ждет. Что касается политической деятельности, то она гораздо более непредсказуема. Мое дело – это адвокатура, то, что я умею делать, и я думаю, что делаю это хорошо.

Усвоенные уроки и моменты испытаний

Никогда не бывает предела для худшего, но политика, тем не менее, является искусством невозможного. Это не мои слова, так говорили другие мыслители. Я часто шел с завязанными глазами, часто руководствовался интуицией. Одна из проблем, которые заставляли меня переоценить ситуацию, заключалась в том, что один из моих сыновей был избит, а другой был задержан. Эти моменты немного «потрясли меня», но в том, что касается лично меня, я не боялся ареста, был готов ко всему.

О возвращении в политику

На данный момент я не планирую вернуться в политику. Если в определенном политическом контексте появятся некоторые предложения, то возможно. В течение этих лет были некоторые дискуссии, но никаких конкретных предложений, потому что либо те, кто вел эти дискуссии, не делали окончательного предложения, либо я отклонял их с самого начала.

Сегодняшняя политика – замаскированный бизнес?!

Теперь политика, похоже, стала «более оживленной» и приобрела некоторые оттенки бизнеса. Она делается таким образом, чтобы обеспечивать определенную политическую стабильность, но не гарантирует вашу безопасность на экономическом и финансовом уровне. [...] Я признаю, что есть определенные тенденции использовать закон для борьбы с политическими оппонентами.

Виталий Нагачевский был правительственным агентом в Европейском суде по правам человека в период с 1997 по 2001 год. С 2001 по 2009 год он работал адвокатом и одновременно занимал должность председателя общественной организации «Юристы за права человека». В 2009-2010 годах он был депутатом по списку ЛДПМ, а в 2017 году был избран членом Европейского комитета по предупреждению пыток.