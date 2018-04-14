Рогозин: Россия не намерена выводить военных из Приднестровья

Россия не пойдет на сворачивание миротворческой миссии в Приднестровье. Об этом сообщил в Facebook вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы не допустим деградации статуса Приднестровья, где проживают наши соотечественники и сограждане, и не пойдем на сворачивание нашей миротворческой миссии", − написал Рогозин, передает korrespondent.net

Он отметил, что Россия находится в постоянном контакте с президентом, правительством и Верховным Советом Приднестровья.

"Мы ищем и находим решение всех сложных проблем, которые создаются Кишинёвом и Западом для ужесточения блокады этой непризнанной Республики", − почеркнул вице-премьер.