14 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Рогозин: Россия не намерена выводить военных из Приднестровья
14.04.2018

 Россия не пойдет на сворачивание миротворческой миссии в Приднестровье. Об этом сообщил в Facebook вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы не допустим деградации статуса Приднестровья, где проживают наши соотечественники и сограждане, и не пойдем на сворачивание нашей миротворческой миссии", − написал Рогозин, передает korrespondent.net

Он отметил, что Россия находится в постоянном контакте с президентом, правительством и Верховным Советом Приднестровья.

"Мы ищем и находим решение всех сложных проблем, которые создаются Кишинёвом и Западом для ужесточения блокады этой непризнанной Республики", − почеркнул вице-премьер.


 
Количество просмотров:
103
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.