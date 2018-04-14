Валериу Мунтяну назвал действия Сильвии Раду электоральным мошенничеством и обратился в ЦИК и КСТР

Кандидат от Либеральной партии на пост столичного градоначальника Валериу Мунтяну обвинил врио мэра Сильвию Раду в использовании административного ресурса для продвижения в предвыборной гонке. В этой связи он обратился вЦентральную избирательную комиссию (ЦИК) и Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) с просьбойпринять меры.

Кандидат в столичные мэры вновь отмечает, что Сильвия Раду занимает пост градоначальника незаконно и подчеркивает, что она не имеет права проводить мониторинг деятельности муниципальных служб. Более того, либерал заявил, что постоянное мелькание чиновницы в социальных сетях посредством фото и видеоматериалов лишний раз говорит о ее желании продвинуть свой имидж кандидата.

Мунтяну назвал данные действия «электоральным мошенничеством и манипуляцией с использованием медийных и административных ресурсов», которые подаются, как «информация о деятельности местной публичной администрации».

В этой связи либерал попросил ЦИК и КСТР ознакомиться с аргументами и наказать всех причастных лиц.