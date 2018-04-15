Я – не феминистка, но…

ИСЛАНДСКИЙ КЛЮЧ – В РУКАХ МОЛДАВСКИХ ЖЕНЩИН

Согласно статье 16 Конституции Республики Молдова, все ее «граждане равны перед законом и властями независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или социального происхождения». « Закон о государственной службе» 1995 года подтверждает, что одним из его принципов является создание всем гражданам равных возможностей для занятия государственных должностей в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой. И еще одна норма 1991 года - «О партиях и других общественно-политических организациях» - регламентирует их обязанность проводить принцип равенства женщин и мужчин на всех уровнях руководящих органов.

Однако все эти документы содержат лишь общие формулировки, потому носят декларативный характер. Для того, чтобы данные законы реально заработали с момента принятия, необходимо было разработать механизмы мониторинга и оценки положения дел, а также - санкции за несоблюдение данных положений. Не разработали, и гендерное равновесие в Молдове осталось неуравновешенным. Пришлось принять еще один – специальный – закон, поясняющий пробелы в теории и пробуксовку на практике. Что и было сделано Парламентом РМ в 2006 году.

Новый документ стал называться Законом об обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин. В нем зафиксировали отсутствующие ранее определения, как то: гендерное равенство, комплексный подход к вопросу о гендерном равенстве, специальные меры, дискриминация по признаку пола, cексуальное домогательство и другие. Целью настоящего закона было утверждено обеспечение гарантированных Конституцией Молдовы равных прав женщин и мужчин в политической, экономической, социальной, культурной и других сферах жизни, устранение всех форм дискриминации по признаку пола.

Совершенно очевидно, что, взяв в целом курс на евроинтеграцию, молдавский парламент и в этом вопросе должен бы ориентироваться на демократические принципы ЕС, а мы, граждане, – вправе ожидать гарантированного нам равенства возможностей. Тем более, партнеры по-развитию никогда не отказываются проинструктировать молдавские власти по решению той или иной проблемы. Тогда проанализируем вначале, как ломает домостроевские стереотипы у себя наш ориентир-Евросоюз? Как обстоят дела с гендерным равенством в его государствах – членах? Судя по важности ключевых постов, отданных в них представительницам нежного пола, ЕС, в отличие от Молдовы, это дискриминационное препятствие устраняет вполне успешно. Но оказалось, что у них не все так гладко в этом вопросе.

В чем загвоздка? В некорректно прописанных законах? В отсутствии политической воли? В махровом мейл - шовинизме? Наилучшей в ЕС ситуация с гендерным равенством оказалась в таких странах как Швеция и Дания, а наихудшая - в Греции и Венгрии. По сообщению EUobserver, об этом свидетельствуют результаты доклада Европейского института гендерного равенства - агентства ЕС, которое базируется в Литве.

Страны ЕС оценивали наличие равных возможностей по 100-балльной шкале: с точки зрения работы, денег, знаний, времени, власти и здоровья в период между 2005 и 2015 годами.

Наилучший показатель, как я уже сказала выше – в Швеции (82,6 из 100) и Дании (76,8). Третье место поделили Финляндия и Нидерланды. Наихудшая ситуация с гендерным равенством сложилась в Греции (50), Венгрии (50,8) и Словакии (52,4).

Средний показатель по ЕС составил 66,2 - это незначительное улучшение по сравнению с 2005 годом (всего на 4,2 пункта).

- Нам до сих пор остается… долгий путь до достижения гендерно- равного общества, и всем странам Евросоюза необходимо улучшать этот показатель, - подтвердила директор Европейского института гендерного равенства Вирджиния Лангбакк.

В то же время, есть доказательство того, что тождественность полов реальна и достижима: Исландия занимает первое место в мире по гендерному равенству. Ее путем пытаются следовать и другие государства Евросоюза. Значит, рецепт есть, и РМ также может решить гендерную проблему?

Вот резюме г-жи Лангбакк о примере Исландии:

- Законы устанавливают базовые стандарты, в которых гендерное равенство связано с правами женщин или правами человека. Если у вас есть стандарты, вы можете осуществлять контроль. Вы можете заставить выполнять эти требования некоторые правительства, которым при отсутствии таких законов этот вопрос, возможно, не столь интересен. Воспитание же юного поколения больше связано с изменением мышления, что является основополагающим для гендерного равенства, просто это - более длительный процесс, в сравнении с параллельно действующим соответствующим законодательством,- объясняет она.

«В некоторых странах были введены квоты для женщин»,- продолжает Вирджиния Лангбакк . –« Мы пока не можем их оценить. Но отметили, когда проводили анализ, например, по Италии или Словении, которые вводили квоты для принятия политических решений, что скачок был большим. И дебаты были широкими. Квоты заставляли людей думать. Квоты заставили людей переосмыслить ситуацию, и это, действительно - шаг вперед».

Итак, если пока опустить длительный процесс изменения мышления граждан с консервативного на прогрессивный, то ключевое побуждение к действию в этой цитате выражено следующими словами: «…вы можете заставить…правительства… выполнять эти требования… ». Причем, ключ этот – исландский - один и тот же, как для государств ЕС, так и для Республики Молдова. Идентичную мысль высказывает и Глава United Nations Women в Молдове («ООН-Женщины) г-жа Улзиисурен Ямсран.

Представительство международной организации UN Women в Молдове было основано в 2015 году. Оно работает в трех приоритетных направлениях, цель которых - борьба с гендерной дискриминацией в РМ и продвижение прав женщин. Одной из основных форм дискриминации женщин является их малая численность в политике, бизнесе и других сферах. Поэтому, «женщины не могут реализовать себя в полной мере».

«К примеру, в Молдове шесть женщин из десяти в течение своей жизни имеют опыт прямой дискриминации. Эта цифра ошеломляет, потому что в маленьком коллективе из десяти человек шесть женщин подвергаются различным формам дискриминации. Такой факт невозможно игнорировать и не учитывать при принятии решений», - говорит глава UN Women в РМ.

По данным этого же представительства, участие женщин в процессе принятия решений в Гагаузии - еще «в разы ниже, чем в целом по стране». Глава UN Women в РМ призывает женщин нашего государства «верить в себя, знать свои права, быть открытыми и не бояться действовать».

Да и пора уже. - С момента принятия закона о гендерном равенстве в Республике Молдова прошло 12 лет - вполне достаточное время для видимых позитивных изменений. Тем более, что зависят они исключительно от желания государства: либо соблюдать этот закон, либо манкировать своими конституционными обязанностями по отношению к гражданам и гражданкам страны, не забывая при этом требовать от них самих беспрекословного подчинения установленным нормам.

Статистические данные, собранные в республике, позволили рассчитать специальный индекс, который дает ясный и непредвзятый ответ на то, как молдавские власти исполняют собственноручно принятый закон о гендерном равенстве. Исчисленный индекс отражает уровень гендерного тождества в шести основных сферах жизни, и рассчитан на основе 31-го показателя воздействия. Показатели составлены по соответствующим категориям, таким как: рынок труда, политика, образование, доступ к ресурсам, восприятие и стереотипы, здоровье. Для каждой сферы определен подиндекс, который может варьировать от 0 – указывая полное неравенство между мужчинами и женщинами, и 100 – указывая совершенное равенство. Таким образом, чем рассчитанный подиндекс ближе к 100, тем выше уровень равенства в этой сфере.

Уровень гендерного паритета в РМ не зарегистрировал значительного повышения в четырех областях. Скромный рост в один пункт отмечен в областях «рынок труда» (от 62 пунктов до 63) и «доступ к ресурсам» (от 75 пунктов до 76). В то время как сферы, касающиеся образования и политики, зарегистрировали тот же уровень неравенства, что и в предыдущем году, то есть, область политики продолжает удерживать самый низкий уровень гендерного равенства в Молдове. - Женщины остаются мало представленными в большой политике. Так, на девять законодателей-мужчин приходится лишь две женщины-депутата, хотя в 2015 году Парламент внес законодательные поправки, предполагающие обязательность соблюдения всеми партиями 40-процентной квоты при составлении списков кандидатов для участия в местных и парламентских выборах.

Фактически, социологические показатели и опросы за 2015-16 годы подтверждают, что устоявшиеся в молдавском обществе негативные стереотипы не только сохраняются в неизменном виде, но даже усугубляются, несмотря на теоретическое желание РМ приобщиться к цивилизованной Европе. Вот они: назначение женщины – семья и домашнее хозяйство, женщинам - нечего делать в политике, женщины - менее способны и не могут занимать командные должности, преимущественная обязанность мужчин, а не женщин - обеспечивать семью деньгами. Как мы видим, мнения о традиционных гендерных ролях мужчин и женщин остаются неоправданно резкими.

Гендерная разница пенсий вместо уменьшения – растет, то есть, средняя пенсия мужчин по сравнению с пенсией женщин выше и продолжает увеличиваться. Разница в зарплатах тоже набирает обороты, особенно - в наиболее оплачиваемых секторах экономики, таких как банковско-финансовый и сектор информационных технологий. Рынок труда по-прежнему остается неблагожелательным к родителям и, особенно - к матерям.

Подытожим: в обход Закона о равенстве прав и возможностей, гарантированных гражданам нашей страны, в Республике Молдова сохраняется низкий уровень равноправия между женщинами и мужчинами по шести важным показателям, включающим жизненные - здоровье, работу, зарплату и пенсию. Несмотря на то, что в сравнении 2009-го года с 2015-м, значение Индекса гендерного равенства повысилось, этот рост смешон (от 57 пунктов до 58) – на один пункт за шесть лет.

А тут подоспел и еще один дискриминационный сюрприз от властей. По словам активистки по правам женщин и члена Платформы за гендерное равенство (объединяет 26 НПО) А. Андронаке, смешанная избирательная система, утвержденная недавно парламентом РМ, «ухудшает представительство женщин в процессе принятия решений», она «ставит крест» на гендерных квотах, за которые долгое время боролись активисты Молдовы. В 2016 году под давлением правозащитных организаций и партнеров по развитию минимальную квоту на участие женщин в политике подняли с 30% до 40%. Такое соотношение необходимо соблюдать при составлении предвыборных списков партий и при формировании постоянного бюро парламента. Но, как говорят правозащитники, квота не работает из-за внесенных в последний момент поправок в законопроект. То есть, власти делают еще один шаг назад в продвижении гендерного равенства в политике. Согласно инициативе ДПМ, за каждую избранную в одномандатном округе женщину партия, выдвинувшая ее, получит финансовое поощрение. Сумму вознаграждения будут высчитывать на основании механизма, который еще предстоит разработать Центральной избирательной комиссии. Но, как считают активисты по правам женщин и члены Платформы за гендерное равенство, если бы демократы действительно хотели увеличить число женщин в политике, то они бы «учитывали {их} интересы при смене избирательной системы». Демократы «подменяют законодательное обязательство о соблюдении партиями гендерных квот сомнительными поощрениями».

Теперь ситуация только ухудшится, так как «женщины по-прежнему будут находиться в конце партийных списков, а партиям еще будут за это доплачивать». Тем самым, поясняют борцы за гендерное равенство, в обществе еще больше укрепится представление о том, что «женщины в политике - только для галочки».

Сейчас в парламенте РМ из 101 депутата - всего 22 женщины, что вдвое меньше положенного и является откровенным нарушением закона, принятого самими же законодателями. На эти откровенно саботажные действия есть два альтернативных варианта ответа: либо делегированные нами во власть представители дико дремучи, и их восприятия и стереотипы о гендерном равенстве восходят к веку так 17- му, в связи с чем европейские демократические ценности им не догнать даже на уровне государства ЕС с самым низким индексом равенства, либо - это тот самый махровый мейл-шовинизм, вкупе с выгодной финансовой экономией на женщинах и просчитанным наперед гражданским спокойствием. - Ведь девушки в Молдове пока требуют равенства мирным, декларативным путем, а уравняешь с ними в правах мужчин, кто его знает, какие будут последствия?

Ольга БЕРЕЗОВСКАЯ