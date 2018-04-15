Разочаровавшиеся граждане Молдовы: "Ну что, утопили мы в вине Россию? Нет! Вот и остается нам стать кровососами за бугром!

Наши соотечественники не могут смириться с тем, во что превратили некогда цветущую республику

Не так давно на сайте «Комсомольской правды» в Молдове мы опубликовали письмо нашего читателя, который поделился с нами впечатлениями от последнего визита на родину. Сам он живет за границей, и решил приехать в республику на Пасху с мыслями о возможном возвращении в родные края. Но разочаровался и улетел обратно. И вот, что по этому поводу думают другие наши читатели.

«Есть такая поговорка: “Что имеем не храним,потерявши – плачем». Так и здесь, в Молдавии. Была маленькая и процветающяя республика, где жилось хорошо и не было никаких дрязг. А сейчас есть маленькая и очень бедная ,может, и нищяя республика с огромным букетом проблем.

Те десять пунктов что описаны в письме - это маленькая толика .Этих пунктиков гораздо больше. И самое главное - эту всю мерзость создаём и создали мы сами. Я хотел бы взглянуть в глаза тем, кто обещал и обещяют нам райскую жизнь, и спросить: не стыдно ли врать народу и кидать его? У тех, кто в конце 80х-начале 90х заливался соловьем, что независимая Молдова без СССР будет процветать,что завалим помидорами и утопим в вине Россию. И вот мы независимы - от хорошей жизни, от достатка, от спокойной жизни. И независимость принесла горе и несчастья всему народу. А может, и правда – прицепиьтся, как клещ, как пиявка, как кровосос к другому государству и жить себе спокойно? А сейчас только ностальгия по прошлому осталась на этой ярмарке тщеславия…» - пишет пользователем с ником «Вист».

Кто-то даже высказался в стихотворной форме: «В моей стране родился Бард/ Особого, финансового толка/ Ах, как он разглаголил миллиад/ Пропал меж строк... Вот это новая Эпоха!” Точнее и не скажешь!

А что думаете вы?

РОМАН ВЛАДИМИРОВ