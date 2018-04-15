Российский рэпер Баста – о финале шоу «Голос.Дети»: «Победитель еще неизвестен – это же не выборы в Молдавии!»

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Общество
Похоже, артист внимательно следит за политической жизнью в республике [видео]
На днях российский рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, побывал в шоу «Вечерний Ургант». В какой-то момент разговор зашел о проекте «Голос.Дети», финал которого совсем скоро.
- Победитель же еще неизвестен? – спрашивает Иван у Басты.
- Нет, конечно.
- Это же тебе не…
- Это же тебе не выборы в Молдавии!
В социальных сетях началось активное обсуждение на тему сказанного артистом.
«Судя по всему, Баста лучше разбирается в молдавской политкухне, чем те, кто должен!» - шутят пользователи социальных сетей. И все-таки один вопрос остается открытым: неужели результат выборов в нашей стране столь предсказуем?
Напомним, Баста – один из наставников на проекте «Голос. Дети». Финал пятого сезона проекта состоится 20 апреля.
Шутка о Молдове на 6-й минуте 22-й секунде. Смотрим!
ИГОРЬ КРУДУ
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