Неизвестные подробности о кандидате в примары, который будет номером 1 в бюллетене!

Продолжаем серию материалов о претендентах на должность столичного примара, в рамках которых мы приводим данные из биографий и деклараций о доходах кандидатов. На этот раз, предлагаем вам информацию о кандидате от партии «Демократия – Дома» Василии Костюке.

Василий Костюк родился в селе Садаклия района Басарабяска. У него высшее образование, а по профессии он преподаватель истории и географии.

В настоящее время занимает должность менеджера по логистике в столичной компании АО«UNIO». Женат.

В декларации о доходах и собственности Василий Костюк указал, что на протяжении прошлого года он не имел никаких личных доходов, но его супруга получила доходы в размере 87 251,58 леев.

Вместе с тем, Костюк владеет только земельным участком площадью 0,2426 га, приобретенным в 2009 году.

В бюллетене для голосования Василий Костюк будет фигурировать под номером 1.

Андриана Кептине