Советом сходить в мусарню обернулась для жителя Кишинева попытка расплатиться монетами нового образца

Продавец в одном из киосков в Кишиневе отказалась принимать монеты нового образца. Житель Кишинева попытался купить сигареты в табачном киоске на улице Богдан Воевод. Но продавщица заявила, что не отдаст ему пачку сигарет за монеты нового образца в 1 и 2 лея.

По словам женщины, новых монет она не видела, а на требования покупателя осуществить расчет, посоветовала тому «сходить в мусарню».

- Я их еще не видела. Брать не буду. Не хочу. Свои права в мусарне будешь показывать, - заявила продавщица табачного киоска на видео, размещенном в паблике chisinau.fail.

В комментариях люди заявили, что женщина может быть права.

«Новые еще не видели в обороте , я бы взяла ради интереса. А женщину нельзя обвинять», «Я по 1-му бануцу даже даю, когда счет к примеру 10.57... Какие цены-так и платить надо! А насчёт вашей ситуации-не знаю... Люди в нашей стране многого не знают», «На троллейбусе люди платят новыми монетами, а вот взять сдачу ими не хотят, даже 1 лей», - написали они в социальных сетях.