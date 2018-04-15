Пятерых детей потеряли беспечные родители в толпе на кладбище Святого Лазаря в Кишиневе

Во время Родительского дня в Кишиневе несколько семей потеряли своих детей.

Патрулирующие кладбище Святого Лазаря полицейские обнаружили пятерых маленьких детей, потерявших своих родителей в людской толчее. Родных малышей удалось найти только через некоторое время.

Потерявшимися оказались три девочки и два мальчика в возрасте от 5 до 13 лет. Пока одни полицейские занялись поисками родителей, другие по мере сил развлекали испуганных малышей. Одного из потерявшихся мальчиков покатали на полицейском мотороллере.

Полицейские просят родителей рассказать своим детям правила поведения в людных местах заранее заставить выучить ребенка имена своих родителей, номер телефона и домашний адрес.