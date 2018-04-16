Чьи голоса заберет Сильвия Раду?

Временно исполняющая обязанности генпримара столицы Сильвия Раду объявила о своем участии в выборах в качестве независимого кандидата. В связи с этим возникает логический вопрос: Чьи голоса заберет она?

С самого начала следует отметить, что у Сильвии Раду на этих выборах будет ряд преимуществ перед остальными претендентами на кресло примара. Так как она является врио генпримара, она уже сильно ассоциируется со столичной примэрией, к тому же, на нее, скрыто работает и будет работать и во время кампании весь административный аппарат примэрии. Также, даже если она открещивается от связи с центральной властью, ясно, что она является кандидатом власти, и быть может, власть даже «поможет» ей в борьбе с политическими оппонентами.

Кроме того, очевидно, что на этих выборах Сильвия Раду займет довольно интересную позицию. Судя по предпринимаемым ею действиям, она будет пытаться привлечь голоса со всей политической горизонтали – начиная от унионистов и сторонников евроинтеграции, и заканчивая левым электоратом. Так, в определенные моменты Сильвия Раду довольно ловко и ненавязчиво позиционировала себя как унионистка (визиты в Бухарест и Яссы, визит Габриэлы Фири в Кишинэу, терпимое и местами даже доброжелательное отношение к акциям, организованным в столице унионистами и др.). Также, в некоторой степени, она воспользуется и действиями властей в процессе евроинтеграции. Более того, Сильвия Раду попытается привлечь и голоса избирателей с феминистскими взглядами, в противовес Майе Санду, которая была единственным представителем на данном сегменте.

Также, своими действиями социального характера (связанными с управлением города) Сильвия Раду привлекает электорат, который традиционно считался левым. Несомненно, часть этих избирателей «проглотят наживку», и тогда останется лишь посчитать, какой процент.

Уже сейчас можно сказать, что Сильвия Раду попытается сделать то, что никто ранее не делал – собрать голоса представителей всех сегментов столичного электората. С теоретической точки зрения, это сулит ей некоторые перспективы, но пока не ясно, если эта позиция «спрута», пытающегося залезть своими щупальцами повсюду, даст тот результат, которого ждут те, что стоят за ее спиной.

Думитру Спэтару