Чем объясняется осторожность в политике России по отношению к Молдове

Все больше и больше из тех, что следят за отношениями между Молдовой и Россией, говорят об осторожности Москвы, которая радикально отличается от того как раньше Кремль относился к Кишиневу. Естественно, возникает вопрос: чем объясняется такая осторожность, тем более, что, на фоне действий и заявлений официальных лиц в Кишиневе, Россия могла бы поступать гораздо жестче, располагая вполне обоснованными причинами.

Напрашивается вывод, что Россия извлекла уроки из совершенных в прошлом ошибок, а лучшим примером в этом смысле является ситуация, сложившаяся в период 2003-2005 гг. Тогда, после провала подписания Меморандума Козака (в конце 2003 года), молдавско-российские отношения существенно ухудшились, став почти откровенно враждебными. Именно в этот период Кишинев предпринял ряд действий в отношении приднестровского региона, которые были расценены Москвой и Тирасполем как «экономическая блокада Приднестровья». Тогда же Россией были введены эмбарго на молдавские продукты. Еще в тот период, на фоне охлаждения молдавско-российских отношений, коммунисты (которые были у власти) «свернули» в сторону европейской интеграции. В результате, давление Москвы на Республику Молдова существенно увеличилось, затронув не только руководство страны и политиков, но и экономических агентов и рядовых граждан.

В итоге, на парламентских выборах 2005 года почти не было пророссийских политических сил. Был только избирательный блок «Патрия-Родина», который набрал всего 5% голосов избирателей и Движение «Равноправие», которое получило чуть менее 3% голосов. Получилось, что на выборах пророссийские силы получили всего 8% (!) голосов граждан. Такого низкого результата не было ни до, ни после этих выборов. Никто точно не знает, что произошло тогда с пророссийским электоратом, но не исключено, что люди разочаровались именно из-за сильного давления Москвы, которое на себе ощутил почти каждый.

Вероятно, политический, избирательный и геополитический урок 2005 года освоили и молдавские, и российские политики. Одним из объяснений действий, предпринимаемых молдавскими властями по отношению к Российской Федерации, является не только стремление солидаризироваться с Западом, но и спровоцировать Россию на новые действия против Республики Молдова, которые, в свою очередь, заставят людей отвернуться от России, как было в 2005 году.

А это существенно ослабит позиции ПСРМ и лично президента Додона. Не секрет, что самой большой опасностью для нынешней власти Республики Молдова является получение ПСРМ конституционного парламентского большинства. Это позволит ПСРМ самостоятельно сформировать правительство и взять под контроль абсолютно все учреждения в государстве, так же, как сделали коммунисты в 2001 и 2005 годах. Поэтому, для нынешней власти очень важно спровоцировать Россию на новое давление на Молдову, что, в итоге, обернется против ПСРМ и сыграет на руку ДПМ.

На примере 2005 года власти России тоже сделали соответствующие выводы. Сейчас Россия пытается избежать, насколько это возможно, ответных действий на некоторые акции Кишинева, и это видно невооруженным глазом. Кроме того, Россия предпринимает ответные действия только тогда, когда это абсолютно необходимо, и делает это строго симметрично, не передергивая, как это было ранее. Более того, изменилась и риторика России по отношению к Молдове: Кремль практически вообще не использует термин Республика Молдова в отрицательном контексте, предпочитая заменить его на «власти Молдовы». Так Россия ясно дает понять, кто ее оппонент, или с кем она «сводит счеты» — с властями Республики Молдова, а не со страной в целом.

Другим важным элементом является и то, что каждый раз, когда России нужно что-то «ответить» властям РМ, она тут же пытается «компенсировать» это хорошими отношениями и сотрудничеством с президентом Игорем Додоном. А еще более важным является другой аспект – для того, чтобы снизить напряженность в отношениях с властями РМ, Россия отвечает «компенсациями» в виде возобновления экспорта некоторых видовмолдавской продукции или улучшением ситуации молдавских мигрантов в России (о чем нам каждый раз сообщает президент Додон).

Итак, можно сделать вывод, что Россия усвоила урок 2005 года, и теперь делает все возможное, чтобы плохие отношения с молдавскими властями не отразились на ее имидже в глазах молдавских пророссийских избирателей, и чтобы это не повлияло на популярность пророссийских партий в РМ. Это очень важный момент, который может сыграть решающую роль в парламентских выборах в этом году, и те, кто интересуется молдавской политикой, не должны недооценивать этот факт при принятии избирательных решений.

Думитру Спэтару