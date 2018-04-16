Коррупции — пой: Как молдавские депутаты одной рукой гладят Филата, а другой — «метелят» взяточников

Двойные стандарты некоторых народных избранников достигли невероятного уровня

Говорить о коррупции и борьбе с ней у молдавских депутатов в моде. Но высказываются о ней зачастую те, кому следовало бы от высказываний воздержаться — уж больно неловко получается. В первую очередь, для народных избранников.

Несколько дней назад депутат Мария Чобану, известная, к слову, своими унионистскими взглядами, сделала заявление относительно грядущих выборов мэра Кишинева. По ее словам, возглавить молдавскую столицу должен человек, способный положить конец коррупции. Это правильные слова? Безусловно! Но от кого они звучат? От человека, чей уже бывший партийный босс и экс-премьер Молдовы Владимир Филат оказался в местах не столь отдаленных именно за коррупцию.

И если вы думаете, что ее лояльное отношение к осужденному чиновнику изменилось после решения суда, то ошибаетесь. В прошлом году она, например, очень трогательно поздравляла Владимира Филата с днем рождения.

«Все проходит, - писала она. - Уверена, что и Ваши невзгоды пройдут. Уроки жизни оказались очень жестокими для Вас. Да поможет Вам Бог».

Невзгоды, уроки жизни. Понимаете? Есть еще какие-то вопросы об ее отношении к взяточникам? Кстати, в 2015 году Мария Чобану очень активно критиковала Петра Штирбате — за то, что тот назначил на руководящие должности своих родственников по браку – жену, нанаша и нанашку. Называла его «взяточником от мозга костей». Избирательный подход, не правда ли?

А теперь представьте, если бы народная избранница ненароком возглавила какое-то ведомство по борьбе с коррупцией — что бы из это вышло? Или правильнее сказать: кто бы вышел? Из тюрьмы.

Ответ на поверхности. Но зачем об этом говорить, когда можно на заседаниях парламента, сидя в румынской вышиванке, говорить о куда более «значимых» вещах — например, об объединении Молдовы с Румынией?

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ