Скандальная ситуация с красной карточкой Друзю и Поташеву закончилась феерией от DoReDos

Группа DoReDos исполнила песню "My Lucky Day", с которой она представит Молдову на "Евровидении-2018".

Драматической оказалась финальная игра Весенней серии клуба "Что? Где? Когда" в прямом эфире Первого канала. Против телезрителей играла самая титулованная шестерка знатоков - команда магистров в составе: Виктор Сиднев (капитан), Александр Друзь, Максим Поташев, Борис Левин, Михаил Дюба и Леонид Тимофеев.

Знатоки очень неудачно начали - проиграв первые четыре вопроса. Пятый вопрос они "взяли" с помощью клуба. На шестой вопрос взялся отвечать Друзь. Однако все видели, что правильного ответа у него нет. Неожиданно распорядитель клуба показал красную карточку, указав, что была подсказка со стороны Поташева. Тем не менее, ведущий Борис Крюк позволил Друзю воспользоваться подсказкой и ответить "плавание".

При счете 4:2 в пользу телезрителей была объявлена музыкальная пауза. В ней выступила группа DoReDos, которая в мае представит Молдову на "Евровидении-2018". Трио в составе Марины Джундиет, Евгения Андриянова и Сергея Мыцы зажигательно исполнило песню "My Lucky Day". Ее музыку написал Филипп Киркоров, он же стал продюсером группы на время подготовки к конкурсу. Молдавские исполнители с помощью зеркал и троих необычно танцующих мужчин показали яркий номер.

А команда магистров всё же уступила. Игра закончилась со счетом 6:4 в пользу телезрителей. В итоге лучшей командой Весенней серии стала шестерка Бориса Белозерова, которая одержала уверенную победу в прошлое воскресенье. Она же получила допуск в финальную серию года, которая состоится в декабре. А команда магистров сыграет в Осенней серии клуба.