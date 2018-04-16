Мост через Днестр в Тирасполе решили закрыть

Мост через Днестр в Тирасполе закрывают для выполнения дорожных и ремонтных работ.

Со вторника, 17 апреля, мост закроют на 7 дней для проезда автотранспорта. Водителей просят заранее искать пути объезда.

Пешеходам также запретят передвигаться по мосту, но для них проход может быть открыт немного ранее, чем водителям. За неделю сотрудники дорожных служб собираются полностью заменить асфальтовое покрытие и установить новую ограду.

В администрации города просят водителей из Кицкан, Копанки и других сел на правом берегу Днестра пользоваться другими мостами.