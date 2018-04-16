Секс-магазин обвинили в жутком вырезании квадратов на дорогах в Кишиневе

Житель столицы выявил необычную причину появления колдобин на дорогах.

Водитель из Кишинева Николай выяснил, откуда на городских магистралях столько дыр. Он опубликовал смешное фото с рекламой магазина интим-товаров, нанесенное на асфальт. Изображение сопровождается характерной пунктирной линией и ножницами. Учитывая, что на многих участках появились такие вырезанные квадраты дорожного покрытия, мужчина предположил, что виноват секс-магазин.

Пользователи паблика "Город без маршруток! Водители помогают пешеходам" высказали мнение, что дороги в столице давно напоминают популярную игрушку "Тетрис". "У нас Киртоакэ как месть каждую ночь дыры в асфальте делал", "Огромное количество дыр на дорогах, по-моему, образовались из-за заморозков в феврале сразу после дождика и +1. Вода просочилась в асфальт, а там уже замёрзла очень быстро. Потому что дыры не только на дорогах, но и во дворах", - написали они в комментариях.