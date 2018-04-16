Ломящиеся столы, груды мусора и уснувшие на могилах люди: как в Молдове прошел первый день Радоницы

На кладбищах страны в воскресенье было многолюдно. Жители Молдовы пришли помянуть усопших, передаёт protv.md. Собираться стали к 10-и часам и пробыли на кладбищах вплоть до 18:00. Приехали родственники усопших и из-за границы.

Некоторые посещали кладбище с родственниками, а некоторые в одиночестве.

– Я пришла помянуть моих родителей и брата, – сказала пожилая женщина, которая пришла на кладбище одна, опираясь на трость.

Некоторые поминали усопших скромным застольем, а у других не обошлось без больших порций спиртных напитков. На столах встречались традиционные крашенки, пасхальные калачи, голубцы и вино. Любителям выпить было сложно устоять на ногах после поминок, поэтому на лавочках и за столом можно было увидеть спящих людей. Не обошлось и без бригады скорой помощи. Медики дежурили у ворот кладбища весь день. Уже с первых часов на территории появились горы мусора. А одна горожанка нашла на могиле родственника отходы. Парадоксально, что у входа на кладбище стоят пустые мусорные баки.

– Надо быть культурнее. Собирать за собой отходы в пакет и выбрасывать в мусорку, – сказала она.

В течении всего дня полиция на велосипедах и лошадях следила за порядком. В Молдове Радоницу празднуют два дня – на 8 и 9 день после Пасхи.