Почти 200 детей сбежали из дома за первые три месяца 2018 года

Почти 200 несовершеннолетних сбежали из дома или центров временного размещения за первые три месяца нынешнего года. Это на 40 процентов больше, чем в тот же период 2017-го. Таковы данные Генинспектората полиции.

Около 50% сбежавших из дому сделали это впервые, 106 несовершеннолетних ранее уже предпринимали подобные попытки.

Возраст большинства сбегавших из дому детей - 14- 15 лет. Мальчиков среди них больше, чем девочек.

Примечательно, что попытки сбежать делали дети из полных семей. 127 из них были из сельских местностей, остальные - из городов.

Чаще всего в побег несовершеннолетние пускаются в дневное время, только 45 ушли из дому вечером и лишь семеро ночью.

По данным полиции, родители или родственники сообщают о пропаже несовершеннолетних, как правило, через два дня. Задерживаются с заявлениями те, кто пытается искать детей собственными силами. Хотя есть и такие, кому безразлична судьба отпрысков.

В настоящее время под наблюдением полиции находятся более полутора тысяч несовершеннолетних и 670 родителей.