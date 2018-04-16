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Здоровье
Названа основная причина смертей в Молдове
16.04.2018

Сердечно-сосудистые заболевания были в прошлом году одной из основных причин смерти в Молдове. Ее уровень превысил 58 процентов. По данным Национального центра менеджемента в сфере здравоохранении, это на два процентных пункта больше, чем годом ранее.

Уровень смертности от цереброваскулярных расстройств превысил 56% больных, от острой ишемической кардиопатии - более 50%. Почти 10% смертей были вызваны гипертонической кардиопатией и высоким кровяным давлением. Восемь с половиной процентов пациентов скончались от острого инфаркта миокарда. 

Еще одна распространенная причина смертности - опухоли. От них в 2017 году скончались более 16 процентов пациентов. Заболевания органов пищеварения вызвали почти 8,5 процетов смертей. 

Среди причин смертности также - пневмании и инфекционные заболевания.


 
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