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Общество
Радоница 2018: традиции и обычаи
16.04.2018

Сегодня в Молдове - второй день Радоницы. Люди идут на кладбище, раздают поминальные дары и вспоминают ушедших. 

Светлый праздник Христова Воскресения вытесняет печаль о разлуке с родными и близкими. Обычай поминовения усопших пришел от римлян, которые культивировали уважение к памяти предков. С течением времени традиции изменились, но суть осталась прежней: самое главное в этот день – отдать дань памяти и уважения родственникам, близким и друзьям, которых нет с нами. 

В Радоницу на могилы приносят свечи, ладан, живые цветы, крашенки и куличи.


 
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