Константин Затулин раскрыл секрет необычайной смелости правительства Молдовы

Если Украина откроет "коридор" для вывода российских войск из Молдовы, то его можно использовать и в обратном направлении, чтобы пополнить миротворческий контингент в Приднестровье. Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил накануне депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя высказывания премьер-министра РМ Павла Филипа о готовности договориться с Киевом "по созданию коридора для вывода войск РФ".

Затулин заявил также, что "правительство Молдовы во главе со своим председателем, которого РФ раньше считала политиком реального толка, с которым можно вести переговоры, в последнее время неуклонно дрейфует в сторону русофобии". По мнению депутата, возглавляющего Институт стран СНГ, это обусловлено "не только противостоянием прозападного правительства Молдовы и ориентирующегося на Россию президента страны, но и внешними обстоятельствами".

"Необычайная смелость, которую обрело в последнее время правительство Молдовы, связана с развязанной на Западе антироссийской истерией и тем давлением, которое эта страна испытывает со стороны американских и европейских политиков", - сказал Затулин.

Он напомнил, что РМ, "не являясь ни членом Евросоюза, ни членом НАТО, тем не менее, выслала российских дипломатов в знак солидарности с Британией из-за дела Скрипалей".

Он считает, что заявление о возможных договоренностях с Украиной по коридору для вывода российских войск - "явление того же порядка".

"Хочу напомнить молдавскому правительству, что коридоры могут действовать в обоих направлениях. И Россия не отказалась бы использовать такой коридор, чтобы пополнить свой миротворческий контингент на территории этой страны", - сыронизировал "большой друг Приднестровья", как его называют в Тирасполе.

Как уже сообщал "ИНФОТАГ", накануне на Форуме по безопасности в Киеве Павел Филип в очередной раз высказался за вывод российских войск с территории РМ и преобразование миротворческой операции на Днестре в многонациональную гражданскую миссию под международным мандатом. Он выразил уверенность, что при необходимости украинские партнеры предоставят коридор для вывода российских войск и вооружений.