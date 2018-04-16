банкноты номиналом 200 лейЧто подорожало в Молдове — опубликованы данные о росте цен по итогам месяца

По итогам марта уровень годовой инфляции составил 4,7%, в том числе по продовольственным товарам — 8,8%, непродовольственным товарам — 2,4% и услугам — 1,3%, сообщает Национальное бюро статистики.

По сравнению с февралем, годовая инфляция сократилась на 0,7%, продолжив тенденцию падения, в соответствии с прогнозами Национального банка Молдовы.

В то же время, индекс потребительских цен в марте 2018 года по сравнению с февралем составил 100,1%. (Для сравнения, в прошлом году за тот же период этот показатель составлял 100,4%). Рост на 0,1 объясняется повышением цен на продовольственные товары на 0,6%.

В марте по сравнению с февралем заметнее всего выросли цены на следующие продовольственные товары: картофель – 7,5%, свежие овощи – 5,9% (в том числе капуста – 18,1%, свекла – 17,6%, морковь – 14,8%, лук – 10,2%, сладкий перец – 2,7%, грибы – 2,0%). Выросли цены на фрукты – на 3,6%, свежую и замороженную рыбу – на 1%, грецкий орех – на 0,8%, масло – на 0,6%, сыр и мед – на 0,4%.

В то же время несколько упали цены на яйца, мясо, мясные полуфабрикаты, молочные продукты – в среднем на 1%. Незначительно подешевели кукурузная мука и сахар, на 0,5%.

Цены на непродовольственные товары, в целом, остались на том же уровне. Зарегистрировано небольшое снижение цен на телефоны, фотоаппараты, медикаменты и топливо, в диапазоне 1-2 процента. Вместе с тем выросли цены на дрова, бытовую химию, одежду для новорожденных.