Железные дороги Молдовы объявили о закрытии станций и увольнении людей

Железные дороги Молдовы произведут значительное сокращение персонала и ликвидацию многих станций.

Компании придется закрыть не менее 14 железнодорожных станций и сократить около 1,5 тысяч человек. Под сокращение штатов в первую очередь попадут работающие пенсионеры и сотрудники, выходящие на пенсию.

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил, что за счет урезания штатов и уменьшения численности персонала железные дороги будут экономить по 20-25 миллионов леев в год. Некоторые специалисты с ликвидированных станций будут переведены на другие объекты железной дороги.

Молдавские железные дороги обладают наиболее устаревшими локомотивами и вагонами во всем бывшем СССР. Техника эксплуатируется более 30 лет. Грузооборот и количество перевезённых пассажиров сокращаются из года в год.

Железные дороги несколько лет подряд лоббировали поправку в закон, которая предусматривать отказ от обязательного согласия местных органов власти на закрытие станций. Получив одобрение правительства, руководство железных дорог сразу объявило о сокращениях.

Точное число ликвидированных станций и уволенных железнодорожников пока неизвестно. Но глава МЖД Юрий Топала собрался провести «большую чистку». Он намерен закрыть почти 15% всех станций в Молдове. Сейчас на сети Молдавских железных дорог работают около 100 станций.

- На первом этапе их будет 14, но может быть и больше. Если есть две станции рядом на расстоянии 1-2 километров, то одну из них закроют. Пенсионеров мы обязательно поблагодарим за их работу. Она отправятся на заслуженный отдых, - рассказал Юрий Топала.

Известны названия некоторых станций, которые будут ликвидированы в первую очередь. Это Халта, Заим, Мерени, Бахмут.