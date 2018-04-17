Кандидат социалистов Ион Чебан предложил отдать тротуары под дороги в центре Кишинева

Кандидат Партии социалистов на должность мэра Кишинева Ион Чебан считает, что транспортную проблему Кишинева надо решать за счет пешеходных тротуаров и предложил расширить центральные дороги на 3-4 метра.

Об этом говорится в представленном им документе под названием «Стратегический план развития Кишинева на период 2018-2040 г.г.».

Как указано в документе, улицы Кишинева не выдерживают нынешней транспортной нагрузки. В этой связи, некая группа социалистов определила, что «нагрузка возросла более чем в два раза». «Одним из оптимальных решений может стать расширение этих улиц более чем на 3-4 метра», - указывается в представленном Чебаном «Стратегическом плане».

По словам кандидата социалистов, «градостроительная и планировочная ситуация позволяет это сделать».

В «Стратегическом плане» социалиста ничего не говорится об удобстве для пешеходов в связи с идеей расширения центральных дорог, а также о судьбе деревьев, растущих вдоль центральных улиц Кишинева.