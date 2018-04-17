17 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Павел Филип считает, что Молдова не готова подать заявку на вступление в ЕС
17.04.2018

В деле европейской интеграции меняются акценты: теперь это более вопрос внутренней, а не внешней политики.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип считает, что о подаче заявки на вступление Молдовы ЕС говорить рано. Вряд ли наша страна будет готова к такому шагу в 2018-2019 годах, заявил глава молдавского правительства в интервью одному из украинских изданий.

"Я не думаю, что есть кто-либо, кто способен назвать дату, когда мы подадим такую заявку в ЕС", — сказал премьер. "Я не думаю, что мы будем готовы подать заявку ни в нынешнем, ни даже в 2019 году", — добавил он.

Европейскую интеграцию глава правительства назвал вопросом не внешней, а внутренней политики. "Сейчас мы смотрим на этот процесс немножко по-другому. Мы говорим о том, чтобы принести Евросоюз в Молдову", — заметил он. 

По мнению Павла Филипа, вступление в ЕС означает, что Молдова должна довести свои внутренние стандарты до уровня Европейского союза. Премьер уточнил, что имеет в виду не только европейские стандарты в законодательстве, но и повседневную жизнь людей — " то, как работает здравоохранение, образование, каково качество жизни людей, развитие инфраструктуры".

Также глава кабинета министров сообщил, что считает отличной идеей синхронизацию шагов Молдовы на пути евроинтеграции с Грузией и Украиной и заявил о желании совместно с этими странами обратиться к ЕС с просьбой о дополнительном финансировании.

Отвечая на вопрос о заморозке 100 миллионов евро финансовой помощи Евросоюза для Молдовы, премьер-министр заявил, что все условия ЕС были выполнены правительством, но "этот вопрос политизировали"


 
Количество просмотров:
72
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.