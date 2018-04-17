Кротенко: можно ли заманить туристов молдавским вином

Экономист и эксперт по туризму говорит о перспективах винного туризма Молдовы.

Стакан домашнего вина. Бутылка марочного. Простая крестьянская закуска. Игристое вино, дивин и шашлык — все эти понятия давно стали частью жизни граждан республики Молдова и находятся явно не на периферии их сознания — нет праздников и событий, которые у нас обходятся без алкоголя. Может ли Молдова привлечь иностранных туристов своим вином и стать центром винного туризма?

Вопрос сложный и однозначного ответа на него не существует, причины этого объективны, говорит Sputnik Молдова экономист и эксперт по туризму Юрий Кротенко.

"Человек, который обладает деньгами, и который хочет их потратить, конечно же, в первую очередь, поставит условия. Экология, вода, питания, и, если это будут напитки — то безусловно условия будут поставлены и по этому поводу. А если мы возьмем французскую, к примеру статистику, то мы увидим, что там десятки процентов граждан не употребляли алкоголь в течение года", — объяснил эксперт.

Говорить о том, что граждане ЕС заинтересуются молдавским вином и массово ринутся в нашу страну, увы, не стоит, продолжил экономист.

"Если сегментировать данные по зарплатам, то мы увидим еще один момент — действительно, во Франции и Италии много пьют. Но где? В сельской местности. Кто? Малообеспеченные люди. А если это человек, который желает прожить до 90 лет и с хорошей зарплатой? Он думает о своем здоровье очень хорошо и у него есть другие приоритеты кроме винодельческого", — резюмировал Кротенко.