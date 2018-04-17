Молдова капитулировала: Чиновникам официально разрешили врать и брать взятки?

Проходить тест на полиграфе борцам с коррупцией теперь необязательно, а что такое «безупречная неподкупность» - никто не знает.

Несколько дней назад Национальный орган по неподкупности опубликовал объявление о начале конкурса по отбору кандидатов на замещение должности инспектора ведомства. В объявлении описаны должности, обязанности и условия участия в конкурсе, а также «специфические требования» (это прямая цитата) к заинтересованным лицам. Одна из них – «безупречная неподкупность».

И знаете что? Я с ним полностью согласен. Но что это такое – безупречная неподкупность? Кто-нибудь мне объяснит? Точность формулировок – это же важно, разве нет?

В последнее время в прессе часто муссируется тема отмены теста на полиграфе. Особенно часто подобные заявления начали появляться после того, как некоторые кандидаты тестирование провалили. Разговоры сменились вполне конкретными решениями – около недели назад Конституционный суд Молдовы признал тест на детекторе лжи необязательным для кандидатов в руководство Национального органа неподкупности. Причем инстанция приняла это решение после запроса Теодора Кырнаца, который, собственно, и провалился на полиграфе.

КС постановил, что «достоверность научных результатов теста на полиграфе низка, а право на участие в управлении общественными делами и право на работу являются приоритетными, особенно в случаях, когда из-за провала тестирования на полиграфе кандидаты не могут быть объявлены победителями конкурса».

Понимаете? Должность превыше всего. Я, конечно, не научный работник, но мне кажется, что полиграф в случае назначение на пост борца с коррупцией требует прохождения на полиграфе. Я не знаю, какие именно вопросы задаются участникам, но очень надеюсь на то, что в их числе был самый банальный, вроде: «Вы когда-нибудь брали взятку?» Интересно, сколько людей на нем «посыпались»… И в какой момент «наверху» поняли, что он лишний и честного человека в стране не найти.

На фоне этой новости я только повторю сейчас свой вопрос: что такое «безупречная неподкупность»? Что она значит в стране, где люди, претендующие на статус борцов с коррупцией, никто не обязует быть честными?

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ