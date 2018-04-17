Республика Молдова сохраняет статус страны с гибридным режимом, Freedom House

Республика Молдова сохраняет и в 2018 году статус страны с гибридным режимом или переходным правительством, и считается одной из стран с наиболее высоким риском скольжения к авторитаризму, наряду с Украиной, Грузией, Арменией и Кыргызстаном. Молдова не слишком хорошо позиционируется и в плане обеспечения политических прав и гражданских свобод, и считается частично свободной страной. Выводы содержатся в отчетах Freedom House „Страны переходного периода -2018” и „Свобода в мире -2018”, передает IPN.

По данным доклада „Страны переходного периода”, Молдова сохраняет в текущем году 4,93 баллов, как и в предыдущем году, по шкале до 7 баллов. Худший результат Молдова зарегистрировала в разделе уровень коррупции – 6 из 7. Следует демократическое управление на национальном уровне – 5,75 баллов, демократическое управление на местном уровне – 5,50 баллов, независимость средств массовой информации – 5,00 баллов, независимость правосудия – 5,00 баллов, избирательный процесс – 4,00 баллов и гражданское общество – 3,25 баллов.

Согласно докладу, в 2017 году в политических процессах в Молдове доминировало принятие новой смешанной избирательной системы, изменение, которое „вероятнее всего поставит в невыгодное положение непарламентские партии и будет способствовать коррупции в избирательной кампании”, пишет Freedom House. Сектор средств массовой информации продолжает быть политизированным, сталкиваясь с устаревшими правовыми нормами, чрезмерным влиянием политиков и олигархов, ограниченной независимостью регулирующего органа в области телевидения, с недобросовестной конкуренцией на рынке политизированной рекламы и использованием средств массовой информации в политических целях.

Реформа юстиции стагнировала в 2017 году, а процедура назначения судей и руководителей остается одной из главных проблем этого сектора и продолжает быть источником беспокойства, особенно в отношении неподкупности кандидатов. Отсутствие прогресса и реформ в секторе юстиции побудило Европейский союз объявить в октябре решение о сокращении программы поддержки бюджета для судебной реформы и остановить последний транш поддержки в этом секторе в размере 28 млн. евро, говорится в отчете.

Freedom House отмечает, что инициативы по борьбе с коррупцией не внесли вклад в снижение уровня коррупции в 2017 году, поскольку не были направлены на деполитизацию государственных учреждений и регулирующих органов. Конкурсы на замещение ведущих должностей, в большинстве случаев, небыли прозрачными, организованные не на основе заслуг, а основанные вместо этого на спорные правила и политическую лояльность или принадлежность к политической группы, находящейся у власти.

Экономике Молдовы удалось немного выправиться после спада 2014-2016 годов и зарегистрировать рост в 3% в 2017 году, пишет Freedom House. Тем не менее, Молдова остается страной с самым низким ВВП на душу населения в регионе. Резолюция по приднестровскому конфликту достигла определенного прогресса, в том числе подписанные соглашения о апостилизации документов об образовании, выданных в приднестровском регионе, а также открытие моста через реку Днестр между селами Гура Быкулуй и Бычок. В докладе отмечается также, что к концу года из-за отсутствия реальных реформ, принятия новых противоречивых законов и игнорирование международных обязательств, недоверие внешних партнеров в правительство привело к отсрочке макрофинансовой помощи ЕС в размере 100 млн. евро.

В отчете „Свобода в мире”, цитируемом порталом bursa.ro, Freedom House приходит к выводу, что политические права и гражданские свободы ухудшились во всем мире, достигнув в 2017 году самого низкого уровня за последние 12 лет. Страны, которые потерпели неудачу в том, что касается демократии, являются более многочисленными, чем те, которые зарегистрировали прогресс с этой точки зрения. Молдова является одной из этих стран, имея 61 балл в текущем году по сравнению с 62 баллами в прошлом году, из 100 баллов возможных.

Неправительственная организация Freedom House пишет, что согласно мировой тенденции, происходит консолидация авторитарных режимов и ослабление демократий: 45% стран мира считаются свободными странами, среди которых: Финляндия, Швеция, Норвегия и др. 30% считаются частично свободными: Молдова, Украина, Грузия и т. д. и 25% стран несвободные (авторитарный режим - диктатуры): Россия, Беларусь, Турция и др. С точки зрения населения планеты: 39% населения мира живет в демократических странах, 24% в частично свободных странах и 37% в несвободных странах.