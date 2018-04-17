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Эксперты назвали четверых фаворитов гонки за кресло мэра столицы
17.04.2018

Среди кандидатов на должность мэра столицы - четыре фаворита, двое из которых и пройдут во второй тур. В этом уверены гости передачи "Фабрика" на PUBLIKA TV. По их мнению, наиболее высоки шансы дойти до финала гонки у социалиста Иона Чебана и исполняющей обязанности мэра Сильвии Раду.

"С моей точки зрения, в этой кампании четыре фаворита. Это прежде всего Сильвия Раду и Ион Чебан. Он потеряет часть голосов, которые уйдут Регине Апостоловой, и все же он лидер среди левых кандидатов. В какой-то степени фаворит и Андрей Нэстасе. Шансы есть и у Константина Кодряну", - сказал публицист Петру Богату.

"Сильвия Раду будет опираться на заслуги, опыт и достижения. Большая интрига в том, как она сможет привлечь на свою сторону избирателей Нэстасе, из зоны проевропейского молдовенизма и социалистов", - отметил политический аналитик Корнелиу Чуря.

Говоря о шансах единого кандидата ПДС и ППДП, эксперты заметили, что Майя Санду пошла на риск, согласившись поддержать Андрея Нэстасе на досрочных местных выборах.

"Проблема Майи Санду в том, что Андрей Нэстасе уже сейчас, своим отношением к ней и к ее партии, копает им яму. Он создает впечатление, что Майя Санду, во-первых, слабый политик, а во-вторых, беспринципный политик", - добавил публицист Петру Богату.  

До сих пор в Кишиневский окружной избирательный совет документы для регистрации в качестве кандидатов на выборах 20 мая подали шесть претендентов.


 
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