Управление транспорта Кишинева отчиталось о ремонте дорог за последние две недели

Управление транспорта Кишинева отчиталось о ремонте столичных дорог. Как рассказал на заседании муниципальных служб исполняющий обязанности главы управления Виталий Бутучел, за последние две недели было отремонтировано более 9,5 тыс. м² дорог муниципия. Стоимость работ составила почти 4 млн леев.

По словам Бутучела, на улице Букурешть службы отремонтировали 83 м² дорожного полотна, на Вадул-луй-Водской — 150 м², Каля Мошилор — 1400 м², Дойна 1108 м², Мештерул Маноле — более 2 тыс. м², а на проспекте Дачия — 1050 м².

В пригороде также муниципальные службы отремонтировали почти 2,5 тыс. м² дорожного полотна. Ремонт прошел в Трушенах, Гидигиче, Крикова, Ставченах, Чореску, Крузештах, Тогатине, Колонице и Бубуечах.

На этой неделе управление начнет ремонт дорожного полотна на центральных улицах столицы — проспекте Мирча чел Бэтрын, Московском проспекте, улицах Алба Юлия, Албишоара, Киевская, Василе Лупу и Мунчештском шоссе. Также работы продолжатся в пригороде — в Бубуечах, Дурлештах, Сынжере, Добродже, Реваке, Флоренах, Бачое, Фрумушике и Ватре, передает newsmaker.md.

Всего на ремонт дорог в этом году в столичном бюджете предусмотрено 125 млн леев.