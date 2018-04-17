Серджиу Тофилат учитывает и „План Б” в случае недобора подписей для регистрации кандидатом в мэры

Активист Серджиу Тофилат, который объявил о своем намерении баллотироваться в качестве независимого кандидата на новых местных выборах в муниципии Кишинев, учитывает и определенные резервные сценарии в случае, если ему не удаться собрать десять тысяч подписей, предусмотренных законодательством, для регистрации в качестве независимого кандидата. Об этом Серджиу Тофилат заявил в ходе передачи „Политика” на телеканале TV8.

Серджиу Тофилат утверждает, что одним из резервных вариантов может быть участие в качестве кандидата от политической партии, потому что законодательство освобождает партии от обязанности представлять десять тысяч подписей в свою поддержку. По его словам, он согласится на такое решение и находится уже в дискуссии с определенными актерами, но позаботится о том, чтобы партия-партнер имела безупречный политический имидж.

Серджиу Тофилат признает и тот факт, что может не быть зарегистрированным в качестве кандидата в нынешней гонке для местных выборов. „Есть вероятность того, что я не стану кандидатом на должность примара Кишинева. Не вижу ничего страшного в этом. Моим участием до истечения срока регистрации можно повлиять на обсуждаемые проблемы, также мы накопим опыт для всеобщих местных выборах, которые состоятся в следующем году”, - сказал Серджиу Тофилат. Он планирует принять участие в нынешних выборах, в том числе для того, чтобы приобрести опыт и собрать вокруг себя экспертов в различных областях, чтобы иметь возможность предложить хорошую команду и в Муниципальный совет в ходе выборов на должность примара, которые состоятся в следующем году, передает IPN.

Серджиу Тофилат говорит, что не будет баллотироваться на парламентских выборах.