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Общество
Небольшой дождь и похолодание на неделе: прогноз погоды с 17 по 23 апреля 2018
17.04.2018

На этой неделе ожидается достаточно прохладная погода. Самым теплым, согласно прогнозам синоптиков, будет вторник, 17 апреля. В этот день в среднем по стране ожидается от +20 до +25 градусов Цельсия. Наиболее холодной будет пятница, 20 апреля с температурными показателями от +13 до+18 градусов днем и от +5 до +10 -ночью. На юге страны в ночные часы возможен небольшой дождь.

В целом по Молдове столбики термометров днем покажут от +15 до +18 градусов на севере, от +16 до +20 градусов в центре, и от +17 до +21 градуса на юге. В среду и четверг пройдут небольшие дожди.
Напоминаем о том, что до 20 апреля по Молдове действует желтый код в связи с высоким уровнем воды в реке Прут на участке от города Кагул до устья реки.
О том, какая будет погода на протяжении всей недели, покажет нижеприведенная таблица:


 
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