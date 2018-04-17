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Общество
У молдавских бюджетников впереди еще один дополнительный выходной
17.04.2018

Понедельник, 30 апреля, в этом году объявлен выходным днем. Соответствующее решение принято правительством еще в январе. Дополнительный выходной связан с тем, что на вторник выпадает 1 мая — Международный день солидарности трудящихся, который в Молдове считается праздничным днем.

Однако выходной придется отработать. Так, суббота, 21 апреля 2018 года этим же решением правительства официально была признана в нашей стране рабочим днем. Постановление действует только в этом году и затрагивает лишь работников бюджетной сферы.
 
Согласно Трудовому кодексу республики, в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство вправе переносить выходные (рабочие) дни на другие дни  

 
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