Медицинскую страховку со скидкой в 2018 году оплатили 50 тысяч человек

Более 50 тысяч граждан оплатили медицинскую страховку до 2 апреля — срока, когда закончился срок действия скидок. Это на 1500 человек больше, чем в первом квартале прошлого года.

По сообщению Национальной кассы медицинского страхования (НКМС), доходы, полученные от продажи страховых полисов, составили около 87 миллионов леев, приблизительно на 2 миллиона леев больше, чем за тот же период минувшего года.

Предоставленной скидкой в 50% от полной стоимости страховки воспользовались более 32 тысяч человек. Из них более 20,4 тысяч купили полис в территориальных агентствах, а еще 12 тысяч заплатили через государственную службу электронных платежей MPay. Среди приобретателей полиса 17,3 человек — владельцы сельхозугодий, которым полагалась скидка в 75%. Полную стоимость заплатили более 800 адвокатов, нотариусов и судебных исполнителей.