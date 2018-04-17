Российские военные примут участие в параде 9 мая в Приднестровье

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) продолжаются тренировки пеших парадных расчетов, которые примут участие в военном параде 9 мая в Тирасполе.

В параде, посвященном 73-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 100 военнослужащих ОГРВ, которые уже приступили к совместным тренировкам с силовыми ведомствами непризнанной ПМР, передает infotag.md

Планом подготовки предусмотрено более 10 совместных тренировок. Несмотря на неоднократные протесты властей Молдовы, российские военные проводят также совместные учения с силовиками региона.