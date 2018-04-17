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Политика
США "впечатлены усилиями Молдовы в продвижении реформ"
17.04.2018

Соединенные Штаты Америки окажут Республике Молдова всю поддержку для сближения с Европейским союзом и США. Об этом заявил помощник госсекретаря Весс Митчелл в ходе встречи с председателем парламента Андрианом Канду, который находится с визитом в Вашингтоне, передает IPN.

"Мы впечатлены усилиями Молдовы в продвижении реформ, и мы призываем вас продолжить их", - заявил американский чиновник, цитируемый в сообщении пресс-службы парламента Республики Молдова.

По словам Весса Митчелла, Молдова находится на первой линии геополитического противостояния. США высоко оценивает действия, предпринятые до сих пор властями Республики Молдова, и будут предоставлять больше поддержки стране и региону.

Председатель парламента находится с визитом в США 11-19 апреля. Программа визита включает встречи в Конгрессе США, USAID, Международном валютном фонде, Всемирном банке, Министерстве финансов США и в Государственном департаменте США и др.


 
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