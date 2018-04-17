Аналитик: Нэстасе не удалось стать единым кандидатом правых сил

Аналитик Корнелиу Чуря считает, что каждый политический деятель учитывает предстоящие парламентские выборы и хочет использовать местные выборы в Кишиневе, чтобы создать себе лучший фундамент для парламентских выборов.

По мнению аналитика, Ион Чебан в местном контексте является хорошо очерченным левым полюсом, достаточно сильным, чтобы попасть во второй тур. Корнелиу Чуря отметил, что другой полюс представлен Сильвией Раду, которая пользуется симпатией центральной власти.

«Еще один полюс – Андрей Настасе, но мы должны признать, что ему не удалось стать единым кандидатом правого фланга. Тот факт, что он окружен другими второстепенными кандидатами, не будет большой проблемой, но в этой кампании ему будет противостоять и Сергей Тофилат», – полагает Корнелиу Чуря.

Досрочные выборы в Кишиневе состоятся 20 мая.