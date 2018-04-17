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Общество
Африканская пыль накроет Молдову
17.04.2018

Пыльное облако из Сахары, накрывшее минувшим днем Италию и Венгрию, сегодня вечером достигнет Молдовы.

По мнению метеорологов, сильный ветер перенесет огромное количество пыли через центральное и восточное Средиземноморье, Балканы и южные регионы Европы, пишет publika.md.

Между тем африканская пыль уже достигла Румынии. Машины жителей города Орадя оказались присыпанными тонким слоем желтого песка, а в Тимише после прошедшего дождя на окнах остались оранжевые разводы.

Если учитывать данные Афинского университета, в Молдове на один квадратный метр может выпасть от 500 до 1000 миллиграммов пыли.

Прибытие облака ожидается сегодня вечером в 21:00.


 
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