Выборы в Кишиневе: чужие под маской «своих»

Сергей ТКАЧ

Перед новыми выборами генерального примара молдавской столицы стоит вспомнить об одной, весьма примечательной особенности кишиневцев. На протяжении более десяти лет они действовали очень странно, можно сказать, по принципу: «Выколю себе глаз - пусть у моей тещи будет зять кривой».

Под действием либерального дурмана

Все видели, что Дорин Киртоакэ - бездарный администратор, что он разоряет город, создал коррупционную сеть и, так сказать, морально разлагается, но все равно голосовали за племянника Гимпу. Понятно, что на выборах происходили злоупотребления административным ресурсом, подкуп и обман жителей, использовались черные схемы, но и столичный избиратель был хорош.

Бурные застолья и вечеринки прямо в рабочем кабинете, ДТП на служебном автомобиле с попыткой скрыть следы происшествия, водка с пивом в гараже под группу «Любэ», распитие спиртных напитков среди ночи прямо на улицах города (отмечалась очередная «победа»), участие человека, похожего на Киртоакэ, в порносъемках, - все это не бралось в расчет. И только арест по крупному коррупционному делу – контракту примэрии Кишинева с «EME Parkleitsystems» по платным парковкам - смог несколько отрезвить кишиневцев. Но все же не настолько, чтобы они насторожились и увидели, что на смену разболтанному и вороватому проходимцу пришел изворотливый и изощренный преемник. Точнее преемница.

Изощренный рейдерский захват городской администрации

То, что Сильвия Раду – один из главных фаворитов в гонке за кресло градоначальника, что у нее есть определенная поддержка жителей столицы и, главное, карт-бланш от властей, свидетельствует: кишиневцы не усвоили урока.

То, что на должность и.о. генпримара Сильвию Раду фактически продвинула власть, используя пробелы в законах, у общества не вызвало естественного отвращения и брезгливости. Ведь всем понятно: пересадив верхушку городской администрации, власть стала через подследственных диктовать все дальнейшие действия.

Так, освобожденный из каталажки вице-примар Нистор Грозаву послушно передал ключи от главного кабинета примэрии человеку, ранее никогда не работавшему в городском хозяйстве, явившемуся как черт из табакерки. Конечно, дело было обставлено так, будто все делается исключительно в интересах горожан и общего блага. И якобы Сильвия Раду - это именно тот «кризисный менеджер», который способен навести порядок в запущенном хозяйстве.

На самом деле ни один уважающий себя и общественную мораль человек не стал бы сомнительным образом занимать кресло еще не отставленного генпримара и входить в должность по решению людей, замаравшихся в коррупции. Это было не просто проникновение в здание через черный вход, а изощренный рейдерский захват городской администрации.

Нужно быть слепым, чтобы этого не понимать

О том, что Сильвия Раду – человек далеко не случайный в операции по захвату кишиневской городской администрации, аналитики и эксперты заговорили буквально на второй день после ее назначения Грозаву. Приводилось много разных доводов.

В частности, всем было понятно, что Кишинев перед выборами в парламент – это огромный ресурс. Здесь формируется 11 одномандатных округов, собирается до 70 процентов всех налогов, очень развит теневой сектор торговли и услуг. Для ДПМ получение контроля над Кишиневом имеет стратегическое значение на выборах в парламент. Поэтому случайный человек на посту и.о. генпримара появиться просто не мог.

Однако когда Киртоакэ ушел в отставку и были назначены выборы мэра, Раду заявила, что будет участвовать в гонке как «независимый кандидат». Иного никто и не ожидал: открытое выступление под эгидой ДПМ могло сулить только поражение.

И, тем не менее, сегодня политологи, твердо уверены, что Сильвию Раду продвигает лидер ДПМ Влад Плахотнюк. Например, Оазу Нантой из института публичных политик, говорит: «Нужно быть слепым, чтобы это не понимать».

Смысл встречи Сильвии Раду и Влада Плахотнюка

Однако и сама и.о. генпримара предоставила достаточно оснований в подтверждение этой версии. Вспомним историю назначения без конкурса начальником административного управления Владимира Майдука, одного из самых крупных спонсоров Демпартии.

А недавно СМИ сообщили о прямых контактах Раду и Плахотнюка. И.о. генпримара признала факт встречи и прокомментировала его так: «С г-ном Плахотнюком была ситуация, когда о встрече попросила компания («Gas Natural Fenosa»). Тогда я и генеральный директор оправились на встречу с ним. Это было недавно, где-то в 2014 или 2015 году, незадолго до того, как я покинула компанию. Мы обсудили энергетическую ситуацию в РМ… Вы знаете, когда появляются такие проблемы, как кража миллиарда, колебания курса иностранной валюты и т.п., компания, которая потерпела убытки, не могла их просто сложить в ящик. Нужно было понять перспективу развития ситуации».

Как видим, несмотря на то, что Раду попыталась придать этой встрече рабочий и невинный вид, по факту и.о. генпримара сама себя разоблачает.

Проблема состоит в том, что Плахотнюк не мог решать никаких проблем в энергосекторе страны, у него просто не было таких полномочий: тогда он был обычным депутатом и вице-председателем ДПМ. Однако раз Сильвия Раду отправилась на встречу с олигархом, следовательно, она ясно осознавала, что Молдова управляется из тени и является «захваченным государством».

То есть Раду пыталась решить вопросы легального бизнеса незаконным путем. Иного смысла у той встречи просто нет.

Коррупционные схемы

Второй интересный момент. В период, о котором говорит Сильвия Раду, у «Gas Natural Fenosa» не было убытков, были только рекордные прибыли. Об этом «Молдавские ведомости» писали не раз, это подтверждается отчетами предприятия.

Однако, несмотря на это, после встречи с лидером ДПМ и при содействии Секретариата Энергетического сообщества, правительство заключило соглашение о выплате «Gas Natural Fenosa»1,75 миллиарда лей. «Упущенную выгоду» распределительным сетям должны возместить рядовые потребители через тарифы.

Также мы хорошо помним, что «Gas Natural Fenosa» безропотно участвовала в коррупционной схеме поставок электроэнергии в Молдову печально известной оффшорной компанией «Энергокапитал». Всю цепочку обеспечивало минэкономики. А распределительные сети, прекрасно понимая что происходит, не отказались от преступной схемы и не потребовали вмешательства антикоррупционной прокуратуры.

В-третьих, встреча, о которой говорит Раду, очень напоминает беседу, о которой когда-то рассказал Илан Шор. Он вспомнил, что встречался с Владом Плахотнюком, Владом Филатом и премьером Юрием Лянкэ, обсуждались проблемы «Banca de Economii» накануне кражи века. Чем закончилась история? Выплачивать исчезнувшие из госказны миллиарды обязали рядовых граждан.

Точно также власть приказала потребителям возмещать через тарифы 1,75 миллиарда лей «упущенной выгоды» «Gas Natural Fenosa».

Вряд ли нужны еще какие-то дополнительные свидетельства, подтверждающие тесную и скрытую связь между Раду и ДПМ.

Унионистская «куча мала»

Если бы жители молдавской столицы захотели извлечь другой важный урок из своего опыта избрания городского главы, они непременно бы обратили внимание на нешуточную борьбу на правом фланге за право быть главным унионистом на выборах в Кишиневе.

Дело в том, что возникло представление, что «взять столицу» может только кандидат-унионист. Сейчас нет смысла анализировать данное утверждение. Для нас важно другое: в этой истории кандидаты правых партий устроили настоящую суматоху, вырывая друг у друга знамя унионизма, чтобы предстать в роли «католика», более святого, чем папа Римский.

Понятно, что суета вокруг 100-летия объединения также повлияла на ситуацию. Но хороши и кандидаты!

Конечно же, на чужом поле потопталась Сильвия Раду. Она подписала программу сотрудничества с генпримаром Бухареста Габриелой Фиря, неоднократно встречалась с ней и подавала нужные сигналы избирателям. Также Раду дала разрешение на массовые мероприятия в столице по случаю 100-летия присоединения Бессарабии к Румынии.

Андрей Нэстасе, представляющий партию Платформа DA и ПДС, утверждает, что объездил Румынию, изучая опыт самых хорошо управляемых городов страны. Майя Санду с помпой афишировала свое и партии участие в митинге в Кишиневе, посвященном 100-летней годовщине присоединения Бессарабии к Румынии.

Курятник превращается в индюшатник

Если на первых порах между собой в основном воевали кандидат ЛП Валерий Мунтяну и и.о. генпримара Сильвия Раду, то после того, как зарегистрировался кандидатом от ПНЕ румынский депутат Константин Кодряну, в лагере правых возник весьма неприятный момент. Унионисты не смогли выдвинуть единого кандидата. Политики, призывающие к объединению двух стран, оказались не в состоянии найти общий язык даже между собой.

И это подтверждает давний вывод, что вся их унионистская риторика – лишь развод местного электората и не заслуживает внимания. И что унионистский лагерь – это даже не политический курятник, а настоящий индюшатник, где особи надуваются и курлыкают, демонстрируя свою мнимую значимость.

Когда Траян Бэсеску инициировал встречу для обсуждения единого кандидата от правых сил, его идею просто проигнорировали. И теперь правофланговые кандидаты начнут усиленно топить друг друга, чтобы пробиться во второй тур, где, по всей вероятности, победившему среди них придется конкурировать с социалистом Ионом Чебаном, представляющим левый электорат. И все они вместе обрушатся на Сильвию Раду. И, надо сказать, она – законная мишень, поскольку Раду не является ни «независимым кандидатом», ни «кризисным менеджером», ни «пламенным унионистом». А лишь очередной марионеткой ДПМ.

Чужие под маской «своих»

На протяжении многих лет кишиневцы раз за разом отвергали кандидата левого фланга, голосуя за «своего», правого, якобы проевропейца и униониста. На самом деле они не могли отличить маску от истинного лица и поддерживали человека, постоянно обводившего их вокруг пальца.

Но, может быть, пришло время очнуться и сделать совсем другой выбор? Избрать того, кто предлагает социально ориентированную программу развития?

Также нужно иметь в виду, что изменения возможны, если генпримар получит поддержку муниципального совета, а не будет воевать с ним. Один в поле не воин.

Градоначальник, которого кишиневцы изберут 20 мая, будет работать только один год. Поэтому вряд ли имеет смысл надеяться на великие свершения или бояться крупного провала. Наверное, пришло время попробовать что-то другое, не опасаясь, что это «новое» будет хуже «старого».

Хуже «старого», кажется, уже ничего быть не может.