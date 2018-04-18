Зарегистрирован седьмой кандидат на выборах в Кишиневе

Окружной совет Избирательного округа Кишинева зарегистрировал во вторник, 17 апреля, седьмого конкурента на новых местных выборах, которые состоятся 20 мая. Речь идет о бывшем вице-председателе Национальной антикоррупционной комиссии, кандидате от Экологической партии зеленых Викторе Стрэтилэ, передает IPN.

До сих пор были зарегистрированы: Василий Костюк (Партия „Демократия Дома”), Андрей Нэстасе (единый кандидат Политической партии „Платформа достоинство и правда” и Партии действия и солидарности), Александр Рошко (Партия „Наш Дом-Молдова”), Регина Апостолова (Партия „Шор”), Валериу Мунтяну (Либеральная партия) и Ион Чебан (Партия социалистов).

Подписные листы, с намерением баллотироваться в качестве независимых кандидатов, просили: Серджиу Тофилат, Майя Лагута и Сильвия Раду. Позднее Майя Лагута объявила, что отказывается от сбора подписей, мотивируя это тем, что предоставленное претендентам время для сбора не менее 10 тыс. подписей недостаточно.

Зарегистрироваться в избирательной гонке можно до 19 апреля.