Шор пообещал бельчанам построить нефтеперерабатывающий завод и продавать горючее со скидкой

Лидер фракции "За Орхей" в совете этого города Павел Вережан выдвинут партией Шора кандидатом на пост примара Бельц, выборы которого пройдут 20 мая.

Примар Орхея, лидер партии Илан Шор сказал во вторник, представляя кандидата, что он "наилучшим образом подходит на должность примара Бельц, учитывая его профессиональные и личностные характеристики".

Шор пообещал жителям Бельц, что если его кандидат победит на выборах в муниципии, то в течение года в городе будет построен современный нефтеперерабатывающий завод, а горожанам горючее будет реализовываться значительно дешевле, по льготной цене.

"Прибыль от переработки и реализации горючего через собственную сеть будет поступать в бюджет города. Мы одновременно решим несколько задач: привлечем крупные инвестиции, дадим новые рабочие места, предоставим горожанам льготную цену на горючее, получим дополнительные доходы в городской бюджет", - заявил Шор.