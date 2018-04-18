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Скандальный цветочный ковер перед Кафедральным собором в Кишиневе уничтожили
18.04.2018

Цветочный ковер стоимостью порядка двух миллионов леев распределили по столичным паркам.

Сегодня, 17 апреля, работники муниципальных служб во главе с врио генпримара Кишинева убрали из сквера Кафедрального собора цветочный ковер, стоивший городу около 2 миллионов леев. Около 200 тысяч анютиных глазок были распределены по столичным паркам и скверам. 

Заместитель начальника Объединения зеленого хозяйства Галина Ляху заявила на оперативном заседании в примэрии, что большая часть цветов будет высажена в парке Штефана чел Маре, а также в сквере Кафедрального собора. Кроме того, почти 60 тысяч цветов планируется высадить в других секторах города.

- Цветы в хорошем состоянии. Это двухлетние цветы. Их мы увидим и в следующем году в Кишиневе, - написала врио генпримара Сильвия Раду на своей странице в Facebook.

Временная градоначальница, отложив все дела, лично контролировала пересадку растений. Пиар для нее - главное. 

Ранее ковер из цветов расстелили на тротуаре у Кафедрального собора в центре Кишинева в рамках объявленной "Недели цветов". Для этого использовали деревянные направляющие и живые цветы в пластиковых контейнерах. Оформили их в традиционных мотивах старого молдавского ковра. На него ушло около 200 тысяч растений. Стоимость цветочного ковра обошлась городу в сумму 1,8 млн леев. 


 
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