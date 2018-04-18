Посол Молдовы на Украине отказался отвечать киевским журналистам об «инструкторах» в Донбассе

Посол РМ на Украине Руслан Болбочан заявил о задержании в Молдове неких «инструкторов» из непризнанного Приднестровья, которые якобы сотрудничали с ополчением в Донбассе.

Вчера, 17 апреля, украинская пресса опубликовала слова посла, которые он произнес в Киеве на конференции «Ловушки Приднестровского урегулирования: как их избежать?».

- В последнее время отмечается очень высокий уровень диалога между Молдовой и Украиной, - высказал мнение Руслан Болбочан. - Это способствует очень тесному взаимодействию и межведомственному взаимодействию как представителей пограничных и таможенных служб наших стран, так и представителей специальных органов. И не секрет, что эти так называемые «инструкторы» были задержаны - некоторые из них, и на территории Кишиневского аэропорта, и в других пунктах.

Как выяснилось, посол Молдовы говорил всё это лишь для "поддержания разговора", не имея никаких фактов. Украинские журналисты принялись просить Болбочана пояснить сказанное, задавая вопросы о количестве задержанных и о том, как часто такие задержания происходят. Однако он отказался отвечать на эти вопросы.

Более жестко на эту тему высказался специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский. Он утверждает, что говорил лидеру Тирасполя Вадиму Красносельскому о том, что люди из Приднестровья воюют против украинской армии в Донбассе. Однако, по словам Крыжановского, тот заверил его, что "такого не может быть". Спецпредставитель Украины заявил, что он пригрозил Красносельскому: если эти приднестровцы будут воевать в составе ополчения в Донбассе, то позиция Киева в отношении Тирасполя "станет еще жестче".

На прошлой неделе премьер-министр Молдовы Павел Филип предложил в Киеве создать "коридор" для вывода российских войск из Приднестровья. Украинцы с готовностью пообещали его предоставить. В ответ на эту провокацию в Госдуме пригрозили увеличить количество российских миротворцев.