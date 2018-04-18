Унионисты Молдовы ведут дело к развалу страны: Трещина от поглощения Румынией может пойти и дальше по Европе

Но нужно ли НАТО и ЕС сразу в три раза больше новых проблем, когда хватает и своих внутренних нерешенных вопросов

Недавнее присоединение Молдовы к западной кампании по высылке российских дипломатов должно было в очередной раз продемонстрировать выбор проевропейского пути, в конце которого, как заветный свет в окошке маячит вступление в члены Евросоюза. Премьер Павел Филип не может сдержать своих мечтаний: «Молдове, Грузии и Украине нужно вместе подавать заявку в Евросоюз». Подразумевается, что потом и в НАТО тоже. Дескать, по отдельности каждую из стран можно и не брать в расчет, а вот когда заявка будет коллективной… То что? Да ничего на самом деле. Скажите, нужно ли НАТО и ЕС сразу в три раза больше новых проблем, когда хватает и своих внутренних нерешенных вопросов?

А по отдельности тот же Филип не может закрывать глаза на реальность: Молдова «не готова вступать в ЕС в ближайшие годы». И это еще не говоря о том, что президент Додон намерен вместе со своей партий выиграть парламентские выборы и покончить с бесправным положением главы государства в собственной стране.

УНИЯ КАК ДЕТОНАТОР СОЦИАЛЬНЫХ ВЗРЫВОВ

У проевропейской оппозиции Додона, которая сейчас находится у власти, в этих условиях остается один шанс – реализовать унионистский сценарий присоединения Молдовы к Румынии. А вернее – поглощение Румынией суверенного государства Республика Молдова. И в Румынии такой шаг Кишинева готовы приветствовать. Правда, Бухарест в последнее время сменил риторику. На торжественном заседании обеих палат румынского парламента, состоявшемся 27 марта и посвященном столетию вхождения Молдовы в состав Румынии в 1918 году, было зачитано приветственное послание президента Румынии Клауса Йоханниса, в котором говорилось, что «в настоящее время наш курс на слияние называется европейским путем РМ, для успеха которого Румыния оказывает значительную и постоянную дипломатическую, финансовую и техническую поддержку». Более того, Бухарест декларирует, что объединение «должно произойти на символическом уровне, в ходе успешной евроинтеграции Молдовы». Правда, сама успешность преодоления этого пути для РМ в одиночку не просто маловероятна, но и чревата деструктивными процессами и социальными взрывами.

Ведь все знают, что унионисты не пользуются поддержкой широких народных масс, что доказывает низкое количество участников их манифестации, прошедшей в Кишиневе 25 марта. Как считает Додон, власти Молдовы несут полную ответственность за раскол, который унионисты провоцируют в молдавском обществе. И стоит честно признать, что Румынии будет меньше всего дела до сохранения той уникальной «бессарабской идентичности», что сложилась за два с лишним века совместной жизни народов в Российской империи, а потом в СССР. И, конечно же, пара десятилетий нахождения Бессарабии в составе Румынии в межвоенный период не могут здесь составить никакой конкуренции, тем более, что молдаване и представители других народов, живущие на территории республики, слишком хорошо помнят оккупационный режим Румынии в период Второй Мировой войны и зверства румынских военных и полиции по отношению к мирному населению.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗВОД С ПРИДНЕСТРОВЬЕМ

Но определенная поддержка у унионистов, прежде всего, среди крайне правых, все же имеется. Что, кстати, признает и президент Додон, отмечая при этом, что питательной средой для унионистов стали коррупция, нищета и бесперспективное будущее, устроенные проевропейскими властями для населения, ищущего в таких условиях любую альтернативу нынешней ситуации. Поэтому нынешние власти предпочитают «не замечать» активность унионистов, чтобы не портить отношения с Бухарестом и сохранить для себя голоса избирателей на предстоящих парламентских выборах. Вместе с тем, обещания унионистов – это не просто популизм, а популизм, который ни на чем не основан.

Например, ими всячески замалчивается проблематика Приднестровья в ходе процесса «слияния с Румынией». А идти в Румынию Молдове придется без этой непризнанной республики. Приднестровцы слишком хорошо помнят националистический прорумынский шабаш, спровоцированный в том числе и Бухарестом в 1992-м году. Кстати, здравомыслящие политики и в самой Румынии уверены в таком раскладе. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску на днях заявил, что если Молдова и Румыния объединятся, то «восточная граница нового государства должна проходить по Днестру». Не будем подозревать его в излишней гуманности. Против земель Приднестровья, но без его нынешнего населения Бухарест совсем бы и не возражал. Но приднестровцев в Румынии просто боятся. Как, кстати, и проевропейцы в Кишиневе.

ОТ МОЛДОВЫ ОСТАНЕТСЯ "ОБМЫЛОК"?

Но только Приднестровьем территориальные потери не ограничатся. Гагаузия после референдума объявила, что в случае «ухода» Молдовы в Румынию она станет самостоятельным суверенным государством. Мало Гагаузии? Есть еще Тараклийский район, населенный преимущественно этническими болгарами. Четыре года назад власти этого района объявили, что в случае развития унионистского сценария они присоединятся к Гагаузии. А есть еще русскоязычный север Молдовы, который всячески сопротивляется румынизации. Что скажут в Бухаресте и Кишиневе, если Бессарабский район, граничащий с Одесской областью Украины, тоже решит сменить свою государственную «прописку»? И это в условиях, когда Бухарест сам постоянно сталкивается с сепаратистскими и автономистскими настроениями трансильванских венгров в самой Румынии. Не захотят ли и они вдохнуть европейской свободы полной грудью?

Таким образом можно говорить, что вхождение Молдовы в состав Румынии будет означать не только исчезновение РМ с карты мира и «клиническую смерть» ее суверенной государственности, но и значительные территориальные потери. «Обмылок» Молдовы уже не столь интересн для Румынии, как РМ в ее нынешних границах. Да и в Европе не могут не осознавать, что сценарий поглощения Молдовы Румынией грозит ростом противоречий по всему континенту, и без того еще не оправившемуся от последствий решения по Брекзиту. И потому ожидать движения от ЕС в эту сторону можно примерно столько же, сколько ждать у моря погоды.

СЕРГЕЙ СТРЕЛЬЦОВ