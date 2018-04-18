Почему россияне часто приезжают в Кишинев весной

Молдавская столица вошла в престижный туристический топ-10. Какое место в рейтинге занял Кишинев?

Российское аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов СНГ для путешествий российских туристов весной 2018 года — и Кишинев входит в топ-10 этого списка.

Наша столица — на шестом месте данного перечня. В Кишинев весной приезжают в среднем на 3 дня и расходуют 50 долларов в сутки на проживание и питание.

Также в первую десятку попали Минск, Астана, Баку, Ереван, Алматы, Ташкент, Бишкек, Душанбе и Ашхабад. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок весной этого года. По данным турагентства, чаще всего российские граждане выбирают туры выходного дня.

Кишинев и Ташкент лидируют по дешевизне поездок, а Астана и Баку — для отдыха "люкс".