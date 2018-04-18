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Экономика
Швейцария предоставит Молдове финансовую помощь более чем на 800 миллионов леев
18.04.2018

Швейцария предоставит Молдове финансовую помощь более чем на 800 миллионов леев. Об этом сообщил премьер-министр Павел Филип после встречи в Кишиневе с заместителем госсекретаря швейцарского МИДа Кристиной Марти Ланг. 

Она прибыла в нашу страну для участия в презентации Стратегии сотрудничества между Молдовой и Швейцарией до 2021 года. Согласно этому документу, Берн поддержит Кишинев в проведении административно-территориальной реформы, развитии местной инфраструктуры, улучшении условий для бизнес-деятельности и профессионального образования. 

Как Павел Филип заверил Кристину Марти Ланг, средства финансовой помощи будут использоваться ответственно и эффективно. 

Премьер отметил, что Швейцария - четвертая среди основных доноров Молдовы. Начиная с 2010 года наша страна получила помощи почти на 85 миллионов швейцарских франков.


 
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