Швейцария предоставит Молдове финансовую помощь более чем на 800 миллионов леев

Швейцария предоставит Молдове финансовую помощь более чем на 800 миллионов леев. Об этом сообщил премьер-министр Павел Филип после встречи в Кишиневе с заместителем госсекретаря швейцарского МИДа Кристиной Марти Ланг.

Она прибыла в нашу страну для участия в презентации Стратегии сотрудничества между Молдовой и Швейцарией до 2021 года. Согласно этому документу, Берн поддержит Кишинев в проведении административно-территориальной реформы, развитии местной инфраструктуры, улучшении условий для бизнес-деятельности и профессионального образования.

Как Павел Филип заверил Кристину Марти Ланг, средства финансовой помощи будут использоваться ответственно и эффективно.

Премьер отметил, что Швейцария - четвертая среди основных доноров Молдовы. Начиная с 2010 года наша страна получила помощи почти на 85 миллионов швейцарских франков.