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Общество
Детям, оставшихся без попечения родителей планируют выдавать деньги на карманные расходы
18.04.2018

Проект постановления о карманных деньгах для воспитанников центров временного размещения внесен в повестку сегодняшнего заседания кабмина.

Он предлагает выдавать ежедневно по десять леев детям в возрасте от 11-ти до 18-ти лет. На праздники они станут получать по 70 леев, а в дни рождения - по сто. 

Проект оговаривает также ежегодную индексацию пособий для детей, оставшихся без родительской опеки. 

В этом году карманные деньги станут получать почти 2600 детей.


 
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