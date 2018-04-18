Детям, оставшихся без попечения родителей планируют выдавать деньги на карманные расходы

Проект постановления о карманных деньгах для воспитанников центров временного размещения внесен в повестку сегодняшнего заседания кабмина.

Он предлагает выдавать ежедневно по десять леев детям в возрасте от 11-ти до 18-ти лет. На праздники они станут получать по 70 леев, а в дни рождения - по сто.

Проект оговаривает также ежегодную индексацию пособий для детей, оставшихся без родительской опеки.

В этом году карманные деньги станут получать почти 2600 детей.