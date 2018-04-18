Алексей Тулбуре: Первые парламентские выборы в Молдове, которые могут быть предсказаны

Парламентские выборы текущего года могут впервые в истории Республики Молдова быть предсказаны, что указывает на ухудшение демократии. В случае истинной демократии, результаты выборов не могут быть предсказаны с такой точностью. Об этом заявил политический аналитик, бывший посол Молдовы в ООН Алексей Тулбуре в рамках передачи „Important” на телеканале TVC21, передает IPN.

По его словам, в этом году власть на парламентских выборах выиграют демократы и социалисты. Алексей Тулбуре утверждает, что в настоящее время Центральная избирательная комиссия не является независимой, а новая смешанная система выборов исключает любой шанс на победу кандидатов от оппозиции по одномандатным округам.

Аналитик утверждает, что не хочет огорчать оппозиционные силы, но и не может не признать некоторые истины. „Что им делать? Нужно бороться, нужно узаконить как можно больше выборы, потому что в условиях политически подчиненных учреждений и смешанной системы, эти выборы выборами не могут называться. Соответственно, шансы на победу очень малы”, - отметил бывший посол.

Вместе с тем, Алексей Тулбуре считает, что если европейцы полностью разочаруются в нынешнее Правительство Республики Молдова, тогда шансы властей насладиться результатами будущих выборов являются минимальными, потому что правительство, которое не имеет внутренней и внешней поддержки, не может удержаться у власти. „Оппозиция имеет шансы, но не на этих выборах, организованных так, как собирается организовать их Плахотнюк”, - заявил аналитик.