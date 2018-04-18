В Молдове начался видеомониторинг судебных заседаний

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Общество
17 апреля началось тестирование системы видеозаписи судебных заседаний, отмечает Noi.md.
Тестирование будет проводиться в течение 4 месяцев, сначала в двух судебных инстанциях: Апелляционной палате Бельц и районном суде Сорок.
На первом этапе тестового периода, который будет длиться один месяц, будут сделаны видеозаписи с предварительного согласия участников. На втором этапе, в течение трех месяцев будут изучаться и анализироваться результаты тестирования.
По мнению властей, видеозапись судебных заседаний позволит контролировать процессуальные действия и повысит прозрачность правосудия. В то же время видеозаписи судебного заседания могут запрашиваться инстанцией судебного контроля, которая сможет оценить законное проведение суда и проверить законность принятых мер.
Видеозаписывающее оборудование было закуплено и установлено во всех судах страны при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках Программы по обеспечению прозрачности правосудия. Оно будут использоваться для создания уникальной системы видеоконференций и позволит организовать судебные заседания с участием удаленных лиц, в том числе находящихся в пенитенциарных учреждениях.
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