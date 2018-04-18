В Молдове начался видеомониторинг судебных заседаний

17 апреля началось тестирование системы видеозаписи судебных заседаний, отмечает Noi.md.

Тестирование будет проводиться в течение 4 месяцев, сначала в двух судебных инстанциях: Апелляционной палате Бельц и районном суде Сорок.

На первом этапе тестового периода, который будет длиться один месяц, будут сделаны видеозаписи с предварительного согласия участников. На втором этапе, в течение трех месяцев будут изучаться и анализироваться результаты тестирования.

Из процесса тестирования системы видеозаписи исключены процедурные действия, дела или материалы, которые, согласно действующему законодательству, подлежат рассмотрению на закрытых заседаниях или должны быть рассмотрены на закрытом заседании по просьбе сторон. Кроме того, не будут записываться заседания, которые проводятся без участия сторон.

По мнению властей, видеозапись судебных заседаний позволит контролировать процессуальные действия и повысит прозрачность правосудия. В то же время видеозаписи судебного заседания могут запрашиваться инстанцией судебного контроля, которая сможет оценить законное проведение суда и проверить законность принятых мер.

Видеозаписывающее оборудование было закуплено и установлено во всех судах страны при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках Программы по обеспечению прозрачности правосудия. Оно будут использоваться для создания уникальной системы видеоконференций и позволит организовать судебные заседания с участием удаленных лиц, в том числе находящихся в пенитенциарных учреждениях.